Według szefów spółki PKP Polskie Linie Kolejowe to będzie największa od wielu lat inwestycja na torach w województwie śląskim. Chodzi o gruntowną przebudowę przecinającej region magistrali E65, która prowadzi z Trójmiasta przez Warszawę, stolicę Górnego Śląska, do granicy z Czechami. Teraz roboty na dobre rozkręcą się na odcinku od Będzina przez Sosnowiec do Katowic. Kluczowym założeniem jest rozdzielenie ruchu regionalnego od dalekobieżnego. W tym celu od Będzina do Katowic dobudowane zostaną dwa tory dla pociągów podmiejskich. W efekcie wzrośnie przepustowość ruchu kolejowego w aglomeracji – zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Według założeń część mieszkańców regionu w drodze do pracy i szkoły ma się przesiąść z samochodów na kolej.

