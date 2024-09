Spółka Centralny Port Komunikacyjny liczy, że tak jak w przypadku planowanego lotniska w Baranowie jak najwięcej gruntów pod budowę nowych linii kolejowych uda się przejąć bez przymusowych wywłaszczeń. Dlatego rusza kolejowy program dobrowolnych nabyć, który w pierwszym etapie obejmie trasę z Warszawy do Łodzi. Właściciele nieruchomości zabudowanych obiektami mieszkalnymi oraz usługowymi na terenie, na którym powstaną tory, zostali zaproszeni do rozmów w sprawie sprzedaży nieruchomości. Część z nich już zgłosiła chęć pozbycia się działki lub domu. Do programu mogą się zgłaszać kolejni.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ >>>