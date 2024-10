Budowa metra w Krakowie. Trwa oczekiwanie na decyzję środowiskową

Urząd Miasta Krakowa przekazał do samorządowego kolegium odwoławczego dokumentację konieczną do wydania decyzji środowiskowej, potrzebnej do ogłoszenia przetargu na prace projektowe i budowlane metra. Przygotowanie decyzji zajmie kolegium kilka miesięcy.