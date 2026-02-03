Wzrost ruchu na S7 w kierunku Tatr

Jako pierwsi dwutygodniową przerwę w nauce 17 stycznia rozpoczęli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To właśnie w tym okresie odnotowano wyraźny wzrost liczby przejazdów tunelem na drodze ekspresowej S7 w kierunku Tatr.

Dla porównania w okresie świąteczno-noworocznym – od 24 grudnia do 6 stycznia – tunelem przejechało ponad 462 tys. pojazdów, a średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło około 33 tys. samochodów.

Rekord ruchu padł w wakacje

Rekordy ruchu padły także w wakacje 2025 roku, kiedy tunelem przejechało ponad 2,1 mln pojazdów. Średnio w lipcu i sierpniu korzystało z niego 34,3 tys. aut dziennie, a próg 40 tys. przejazdów na dobę przekraczano dziesięciokrotnie. Największy dobowy ruch odnotowano 10 sierpnia – ponad 53 tys. samochodów.

W 2025 r. w okresie sześciu tygodni ferii tunelem na zakopiance przemieściło się niemal 1,2 mln pojazdów.

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich w masywie Lubonia Małego ma 2058 metrów długości i jest kluczowym elementem nowej zakopianki – drogi ekspresowej S7 prowadzącej w kierunku Tatr. Inwestycja znacząco skróciła czas przejazdu i poprawiła płynność ruchu na jednym z najbardziej obciążonych odcinków trasy na Podhale. Tunel został oddany do użytku 12 listopada 2022 r.