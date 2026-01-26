Inwestycja zabezpieczona finansowo

Finansowanie inwestycji zostało zabezpieczone w lipcu 2025 r., kiedy Ministerstwo Infrastruktury podpisało program inwestycji obejmujący rozbudowę węzłów Kowale, Gdańsk Szadółki i Straszyn na trasie S6. Program zapewnił środki na realizację robót budowlanych na węźle Gdańsk Szadółki oraz na prace projektowe dla węzła Kowale. Dla węzła Straszyn finansowanie obejmuje zarówno dokumentację projektową, jak i roboty budowlane, wraz z analizą rozbudowy odcinka obwodnicy pomiędzy węzłami Rusocin (A1) i Straszyn (S6).

Zakres planowanych prac

Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę samego węzła, lecz także dostosowanie trójmiejskiej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S6 do przekroju 2x3 na odcinku o długości 3,6 km. W rejonie węzła Gdańsk Szadółki zaplanowano również przebudowę dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy oraz poprawę systemu odwodnienia.

W ramach robót powstaną nowe wiadukty, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, elementy ochrony środowiska oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Przebudowie zostanie także poddany Krajowy System Zarządzania Ruchem, który zostanie dostosowany do nowego przekroju jezdni.

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu

Celem rozbudowy węzła Gdańsk Szadółki jest zwiększenie przepustowości drogi ekspresowej S6, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników. Dobudowa trzeciego pasa ruchu i zmiana przekroju jezdni mają ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, usprawnić ruch i podnieść komfort podróżowania.

Przetarg na wybór wykonawcy robót, realizowanych w systemie tradycyjnym „Buduj”, planowany jest na trzeci kwartał 2029 r.Same prace budowlane przewidziano na lata 2030–2032.

Trójmiejska obwodnica wymaga modernizacji

Trójmiejska obwodnica została wybudowana w latach 70. XX wieku i od tego czasu była wielokrotnie modernizowana, głównie w obrębie kluczowych węzłów. W ostatnich dwóch dekadach prowadzone były przede wszystkim prace utrzymaniowe i remonty cząstkowe nawierzchni. Na większości trasy brakuje pasa awaryjnego, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i sprzyja powstawaniu zatorów w przypadku kolizji lub awarii pojazdów.

Problemem jest także bardzo duże natężenie ruchu, szczególnie w sezonie turystycznym. W rejonie węzłów Gdańsk Południe i Gdańsk Lotnisko dobowy ruch przekracza 100 tys. pojazdów.