Nowa „sądeczanka” została wpisana w 2017 r. do Programu Budowy Dróg Krajowych, w którym zarezerwowano wtedy na nią 1,47 mld zł. W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę zwiększającą wydatki na ten program, dzięki czemu środki na budowę drogi nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zostały podwyższone o 1,7 mld zł, do blisko 3,2 mld zł.

Jak ocenił Adamczyk podczas sobotniego briefingu w Limanowej na Sądecczyźnie, nowa, szybka i bezpieczna trasa do Nowego Sącza jest niezbędna, aby zlikwidować wieloletnie zaniedbania komunikacyjne, które dotykają mieszkańców tych terenów.

„Celem mojego przyjazdu jest skierowanie wielkiej prośby i przekonanie samorządowców, że wspólnie musimy zrealizować te ważne inwestycje, szczególnie mówimy tu o drodze nr 75 Brzesko – Nowy Sącz” - wskazał minister.

Od lat starania o budowę „sądeczanki” wstrzymuje brak zgody lokalnych samorządów dotyczącej jej przebiegu. Adamczyk mówił podczas spotkania, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dąży do jak najszybszego przeprowadzenia procesu uzyskania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia, ale samorządy „muszą znaleźć dobre rozwiązanie dla przebiegu tej drogi”.

„Rozpoczęliśmy od 22 wariantów, dziś staje na czterech wariantach i jeden z nich musi zostać wybrany. Musi to być wariant optymalny dla przebiegu tej drogi, wymogów społecznych, środowiskowych, ale także i ekonomicznych” - podkreślił minister.

„Sądeczanie, a także turyści jadący na Sądecczyznę liczą na to, że powstanie wreszcie ta bezpieczna droga, która pozwoli komfortowo i przewidywalnie poruszać się z Nowego Sącza w kierunku Krakowa i w odwrotnym kierunku” - wskazał.

Według planów krakowskiego oddziału GDDKiA, nowa droga krajowa 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem ma mieć standard dwujezdniowej drogi głównej o ruchu przyśpieszonym. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu ma mieć ok. 55 km długości. Przewiduje się, że kierowcy będą na nią wjeżdżać poprzez węzły drogowe, bardzo rzadko dopuszczalne będą skrzyżowania. Obecnie z 22 wariantów wybrano cztery do dalszych prac. Szacowane koszty w zależności od wariantu wynoszą od 2 mld zł do nawet 4,5 mld zł w opcji przewidującej przebicie dwóch tuneli, m.in. pod górą Just i pod Bukowcem.

GDDKiA liczy, że przetarg na to zadanie może zostać rozstrzygnięty na przełomie 2022 i 2023 r. Sama budowa mogłaby trwać około trzech lat.

„Sądeczanką" według danych GDDKiA porusza się ok. 18 tys. samochodów na dobę.

Adamczyk podczas wizyty w Limanowej zapowiedział, że powstanie także obwodnica tego miasta, ponieważ została ona wpisana do rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych.

„Są środki finansowe, jest decyzja, przygotowywana jest dokumentacja i ta droga zostanie wybudowana, potrzebna jest jedynie zgoda społeczna” - zaapelował minister do mieszkańców tego miasta.