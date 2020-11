Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała w środę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 o dł. 13 km między Bobrownikami a Skórowem. W poniedziałek uruchomiona zostanie procedura dotycząca odcinka o dł. 11 km między Skórowem a Leśnicami.

„Ogłoszenie przetargów na kolejne dwa odcinki drogi S6 (…) to kolejny dowód na wiarygodność rządu PiS. To kolejny dowód, że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, zdrowotnej nie zwalniamy procesów inwestycji w naszym kraju” – zaznaczył podczas wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podkreślił, że oba odcinki S6 będą realizowane w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad”. Dodał, że limit finansowy programu, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego i rządu PiS, został poszerzony w czerwcu bieżącego roku o 22 mld zł.

„Dzięki temu cała droga ekspresowa S6 od Koszalina do Bożegopola Wielkiego, a także inna bardzo istotna z punktu widzenia komunikacyjnego inwestycja w woj. pomorskim, czyli obwodnica metropolitalna Trójmiasta, są realizowane. Mają zapewnienie finansowe” – zaznaczył Weber.

Podkreślił znaczenie S6 dla komunikacji na osi Zachód-Wschód, między stolicami województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz dla rozwoju turystyki. W jego ocenie inwestycja „przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania polskim morzem turystów krajowych”.

„Odcinek od Słupska do Bożegopola Wielkiego i idąc dalej do Trójmiasta będzie w fazie przetargowej lub w fazie realizacji – to jest bardzo dobra wiadomość” – powiedział podczas wideokonferencji rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał przy tym, że rząd równolegle dba o budowę dróg powiatowych, którymi mieszkańcy będą mogli dojechać do S6.

P.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski poinformował, że po przetargach na projekt i budowę odcinków S6 Bobrowniki-Skórowo i Skórowo-Leśnice w woj. pomorskim w grudniu ogłoszone zostanie postępowanie na odcinek od węzła Bobrowniki do obwodnicy Słupska. W październiku ruszył przetarg na budowę odcinka Bożepole Wielkie-Lębork. Trwają procedury dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Słupska oraz obwodnicy trójmiejskiej. Oferty na tę ostatnią inwestycję zostały otwarte 16 listopada i jak powiedział w środę Żuchowski w okolicy maja 2021 r. GDDKiA będzie starała się wyłonić wykonawcę. W budowie są natomiast trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej dł. 42 km.

„Zależy nam, by te inwestycje w woj. pomorskim domknąć do 2025 r. By ten ciąg komunikacyjny od Gdyni do Słupska i dalej do Koszalina zrealizować” - powiedział Żuchowski.

Dodał, że w III kwartale 2021 r. GDDKiA chce ogłosić przetargi na budowę odcinków od Koszalina (Zachodniopomorskie) do obwodnicy Słupska (Pomorskie). Projekty są w realizacji. Ta inwestycja powinna również zakończyć się w 2025 r.

Wiceminister Weber podkreślił w środę, że koronawirus nie zatrzymał inwestycyjnych planów drogowych na 2020 r. wynikających z „Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad”, ale i tych realizowanych w ramach „Programu Budowy 100 Obwodnic” i „Programu Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała określił, że w Polsce, w jego ocenie, można mówić o spowolnieniu gospodarczym w związku z pandemią koronawirusa.

„To czas, kiedy inwestycje strukturalne są niezwykle potrzebne. Tracące dynamikę inwestycje prywatne muszą być podtrzymywane przez duże inwestycje publiczne. To jest ten czas, kiedy one nie tylko są potrzebne, ale też przebiegają w sposób prostszy, łatwiejszy, często tańszy niż w czasach, gdy koniunktura jest rozgrzana lub przegrzana” – podkreślił znaczenie realizowanych inwestycji, których jednym z największych beneficjentów jest woj. pomorskie. (PAP)

autorka: Inga Domurat