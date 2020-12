Jak poinformował PAP rzecznik prasowy GDDKiA Szymon Piechowiak, podpisane w 2020 r. umowy obejmują odcinki Białystok Zachód – Księżyno, Księżyno – Białystok Południe z odcinkiem DK65, Białystok Południe – Ploski oraz Rzeszów Południe – Babica.

Rzecznik podkreślił, że w realizacji jest już 257,2 km trasy Via Carpatia. „W przetargu mamy kolejne 112,6 km, a przygotowujemy następne 258,9 km” – podał.

Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 75 km szlaku, a długość całej trasy w naszym kraju wyniesie ok. 700 km.

Jak zaznaczył rzecznik GDDKiA, korytarz Via Carpatia, którego głównym elementem na terenie Polski jest droga ekspresowa S19, stanowi dla Dyrekcji priorytet w następnych latach. „W 2021 roku planujemy podpisać kolejne 11 umów na odcinki S19 o łącznej długości prawie 170 km. Jeśli chodzi o odcinki planowane do oddania, to w przyszłym roku chcielibyśmy udostępnić następne 70 km” – podał Piechowiak.

Według szacunków GDDKiA cała trasa Via Carpatia, która przebiega po wschodniej części Polski, od Barwinka na południu do Budziska na północy, będzie niemal w całości udostępniona do końca 2026 r. Niemal, bo – jak dodał Piechowiak - jeden odcinek na Podkarpaciu, w ramach którego znajdą się dwa tunele, w tym jeden o długości blisko 3 km, będzie gotowy w 2029 r.

Budowa całej trasy ma kosztować ponad 30 mld zł. Piechowiak zastrzegł jednak, że dziś trudno precyzyjnie określić koszty całej inwestycji. Jednym z powodów jest m.in. brak decyzji co do ostatecznego przebiegu niektórych odcinków.

„Nie wiadomo jeszcze, czy na północ od Białegostoku będzie to przyszła droga S16, która w Knyszynie odbije w kierunku budowanej S61, czy jednak w Knyszynie odbije do drogi krajowej nr 8 i poprzez planowane obwodnice połączy się w miejscowości Raczki z S61. Trudne do określenia są także ostateczne koszty dla południowych odcinków tego szlaku. Odcinki na południe od Rzeszowa przebiegać będą przez skomplikowane tereny górskie i trudne pod względem geologicznym” – wymienił rzecznik GDDKiA.

Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie; jej częścią, oprócz S19, będzie również m.in. S61.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie (Podkarpackie) przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.