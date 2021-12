Chodzi o dokumentację dołączoną do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ursynowskiego odcinka wraz z tunelem POW. Wcześniej WINB wezwał inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do uzupełnienia dokumentacji. "Została już uzupełniona" - potwierdziła naczelnik wydziału inspekcji i kontroli WINB Mirosława Kamińska.

"W tej chwili pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego analizują dokumentację ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy" - przekazała PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Nie wiadomo, kiedy zakończy się analiza i w związku z tym, kiedy pracownicy WINB przystąpią do kontroli inwestycji na miejscu.

"To bardzo dużo dokumentów, zajmują kilka pudeł. Ich analiza na pewno zajmie trochę czasu i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie" - powiedziała Mirosława Kamińska.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniła PAP, że otwarcie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy jest sprawą "traktowaną priorytetowo". "W tej chwili obszerną dokumentację bardzo dokładnie analizują pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego" - przekazała PAP rzeczniczka, dodając, że na pewno potrwa to kilka dni. "Potem zostanie wyznaczona data kontroli na miejscu, podczas której tunel będzie sprawdzany +krok po kroku+" - zaznaczyła Filipowicz. "Wszystko powinno być wykonane zgodnie z prawem i bezpieczeństwem" - dodała.

Kolejnym etapem będzie wydanie przez wojewodę pozwolenia na użytkowanie. "Cała procedura powinna zakończyć się w grudniu i wtedy zostanie wydane pozwolenie" - powiedziała rzeczniczka wojewody.

Tydzień temu GDDKiA, złożyła do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokumenty otrzymane od Państwowej Straży Pożarnej po przeprowadzonej kontroli w tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy.

W piątek bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej przekazał PAP, że zakończyły się odbiory systemu wentylacji przeciwpożarowej w tunelu POW. "Wydaliśmy pozytywną opinię bezpieczeństwa przeciwpożarowego" - powiedział strażak.

To były drugie odbiory straży pożarnej w tunelu POW. W połowie października pierwsza decyzja strażaków była negatywna, bo wentylacja w tunelu POW podczas testów nie uzyskała wymaganych parametrów końcowych. Usterkę miał jeden z sześciu wentylatorów.

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.