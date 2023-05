"Co się zaś tyczy dwóch odcinków płatnych, wpływy średnio miesięczne to jest około 16 864 tys. zł za 2022 r. Zaś za cały 2022 r. na dwóch płatnych odcinkach autostrady zarządzanych przez generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu rządu, gdzie poborca opłat jest Krajowa Administracja Skarbowa to było 198 887 tys. zł" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

Reklama

Chodzi o odcinek autostrady A2: Stryków-Konin oraz A4: Wrocław- Sośnica.

Dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy, zakładający zniesienie opłat drogowych na tych odcinkach.

Reklama

(ISBnews)