Ponad 400 km dróg ekspresowych i obwodnic

Reklama

"Ponad 400 km i blisko 15,1 mld zł - to liczby podsumowujące 31 umów na realizację dużych inwestycji, jakie podpisaliśmy w tym roku. Ostatnie dwie z nich zawarliśmy dziś, a dotyczą one 27 km dróg ekspresowych, S16 w woj. warmińsko-mazurskim i S17 w woj. lubelskim. Ich łączna wartość to ponad 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

24 z tych umów dotyczy dróg ekspresowych o łącznej długości blisko 357 km i wartości ponad 14 mld zł. Pozostałe siedem to inwestycje w obwodnice o długości ponad 44 km. Liczba podpisanych umów jeszcze wzrośnie przed końcem roku, podano także.

Reklama

Dwie ostatnie umowy

Umowę na ponad 11-kilometrowy odcinek trasy S16 Olsztyn - Barczewo podpisano w Budimeksem. Inwestycję wyceniono na ponad 507 mln zł.

Druga zawarta dziś umowa i 31. w tym roku dotyczy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17. Projektowaniem i budową ponad 16 km trasy od węzła Piaski Wschód do Łopiennika zajmie się konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Wartość podpisanej umowy to niespełna 810 mln zł, wskazano dalej w informacji.

(ISBnews)