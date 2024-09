Nowa droga ekspresowa

Reklama

O rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących nowej drogi ekspresowej, która połączy węzeł Łódź Południe z węzłem Kozenin i będzie obwodnicą Tomaszowa Mazowieckiego, minister Klimczak poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

"Budowa rozpocznie się na węźle Łódź Południe, czyli skrzyżowaniu autostrady A1 i drogi S8, i zakończy się na węźle Kozenin, czyli skrzyżowaniu drogi S12 i S74. Droga będzie przebiegała przez powiaty: łódzki wschodni, tomaszowski, piotrkowski oraz opoczyński. Na ich terenie rozpoczną się długo wyczekiwane konsultacje z mieszkańcami. Ich pierwszą turę zaczynamy w październiku, druga odbędzie się w lutym, a trzecią planujemy już po uzyskaniu decyzji środowiskowej" - podkreślił Klimczak.

Reklama

Jak zaznaczył, konsultacje organizowane są w celu dokładnego ustalenia przebiegu drogi z mieszkańcami, samorządami terytorialnymi i jednostkami z nimi współpracującymi, w tym z przedsiębiorcami. Przedstawiciele 11 powiatów, przez które będzie przebiegać droga, już wyznaczyli terminy oraz miejsca spotkań i od poniedziałku będą o nich informować.

Różne warianty przebiegu drogi

"Wykonawca przedstawi różne warianty przebiegu drogi. My w grudniu podpisaliśmy umowę na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z wariantem przebiegów. Każdy z nich będzie omawiany i - co najważniejsze - każdy z nich może ulec zmianie i przeprojektowaniu tak, aby wszystko poszło w zgodzie z tymi, obok których ta droga ma przebiegać" - dodał minister.

Skrzyżowanie dwupoziomowe na przejeździe kolejowym

Klimczak poinformował również, że na początku roku PKP PLK podpisały umowę dotyczącą dokumentacji przedprojektowej na budowę skrzyżowania dwupoziomowego na przejeździe kolejowym przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Maz.

"Mamy gotową dokumentację i na jej podstawie zostanie określony model i wariant, w jakim powstanie przejazd kolejowy na ul. Warszawskiej, na wjeździe do Tomaszowa od strony drogi S8, od Lubochni i Rawy Mazowieckiej. Jutro w siedzibie PKP odbędzie się rada techniczna w sprawie ustalenia warunków przebudowy tego skrzyżowania, w której wezmą udział przedstawiciele PKP PLK, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wartość tej inwestycji, która zmieni przepustowość na przejeździe kolejowym w Tomaszowie, to 600 tys. zł" - przekazał.

Przebieg drogi krajowej nr 48

Zaznaczył, że podpisane zostało rozporządzenie dotyczące zmiany przebiegu drogi krajowej nr 48 - od strony pierwszego węzła S8 w stronę zjazdu na Spałę i tranzytu na Radom. Trasa ta przeszła pod jurysdykcję GDDKiA, która jak najszybciej zajmie się jej modernizacją. W opinii Klimczaka stan tego odcinka drogi jest fatalny.

Parkingi przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim

Minister infrastruktury przekazał także informację o rozstrzygnięciu przetargu na budowę parkingu przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Maz. Prace mają ruszyć wiosną, a latem parking za 1,3 mln zł ma być gotowy. "To 88 nowych miejsc dla tych, którzy chcą zostawić swój samochód przy stacji Tomaszów i dalej jechać koleją" - wskazał.

Budowa drogi S12

Zdaniem prezydenta Tomaszowa Maz. Marcina Witko zapowiadane inwestycje, zwłaszcza budowa nowej drogi S12, to kamienie milowe, przyczyniające się do rozwoju regionu. "Droga łącząca Łódź Południe i Kozenin wyprowadzi ruch ciężkich pojazdów z Tomaszowa, a wiemy, że miasto boryka się z tym problemem niemalże od zawsze. Ale to też będzie wiązało się z uzbrojeniem naszego miasta i regionu w nowe tereny inwestycyjne" - zaznaczył.

Dyrektor GDDKiA Marcin Amróz dodał, że odcinek drogi między Łodzią Południe a Kozeninem określany jest jako S12, jednak jest to nazwa tymczasowa, która prawdopodobnie ulegnie zmianie. Jak zauważył, odcinek między Łodzią a Tomaszowem będzie przedłużeniem S8, który łączy Wrocław z Warszawą i Białymstokiem.

"Droga ekspresowa S12 będzie drogą dwujezdniową, łączącą centrum woj. łódzkiego z jego południową częścią, a dalej - z woj. świętokrzyskim i mazowieckim" - podkreślił.(PAP)