Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie otworzył oferty złożone w postępowaniu przetargowym na budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w miejscowości Ostrów k. Ropczyc. Inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do walki o kontrakt stanęło dziewięciu wykonawców, z czego pięciu złożyło oferty o wartość mniejszą niż kwota przeznaczona w budżecie województwa.

Reklama

Jak podaje podkarpacki zarządca dróg, wartość całej inwestycji opiewa łącznie na około 40 mln złotych. W kwocie tej zwierają się też koszty około kontraktowe. 25 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Województwo Podkarpackie na realizację zdania chce wydać co najwyżej 38 mln złotych. Okres realizacji zadania przewidziany jest w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy, które planowane jest w tym półroczu.

/> />

Ważna inwestycja dla regionu

Droga wojewódzka nr 986, biegnąca przez Ropczyce i Tuszymę to jedna z kluczowych dróg w regionie, z której w ciągu doby korzysta od 4500 do 8000 pojazdów. Nowy węzeł ułatwi dojazd do stref ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrzegu a także do miast Krosno i Jasło.

Aktualnie realizowana jest przebudowa odcinka drogi między Ostrowem a Ropczycami. W ramach tej inwestycji powstanie mostu na rzece Wielopolka oraz wiaduktu nad linią kolejową w Ropczycach. Modernizacja tego odcinka jest niezbędna w kontekście przewidywanego wzrostu ruchu po otwarciu nowego węzła.

/> />

Węzeł w Ostrowie k. Ropczyc połączy A4 z DW 986

Nowy węzeł w Ostrowie k. Ropczyc ułatwi dostęp do autostrady z drogi wojewódzkiej nr 986, co znacząco usprawni ruch w regionie. Węzeł drogowy typu „karo” będzie składał się z czterech jednokierunkowych łącznic oraz dwóch rond. Inwestycja opracowywana jest we współpracy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

/> />

"Drogi krajowe wyznaczają główne szklaki komunikacyjne, z których ruch przenosi się na drogi wojewódzkie, a następnie na drogi niższych kategorii. Uzupełnianie sieci dróg o brakujące połączenia takie jak węzeł lub nowe odcinki dróg, działa na korzyść dla całego układu rozpraszając ruch tranzytowy we właściwych kierunkach" – powiedział dyrektor PZDW Piotr Miąso.