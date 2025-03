W grudniu 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla połączenia węzła Łódź Południe (A1/S8) z węzłem Kozenin (S12/S74). Pierwsze konsultacje z mieszkańcami i samorządowcami odbyły się w pierwszej połowie października 2024 roku. Wzięli w nich udział mieszkańcy gmin: Rokiciny, Rzgów, Brójce, Czarnocin, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wolbórz, Tuszyn, Sławno, Mniszków i miasta Tomaszów Mazowiecki.

Projektant zaprezentował wybrany w drodze szczegółowych analiz korytarz przebiegu drogi z trzema potencjalnym wariantami przyszłej trasy. Każdy z wariantów biegnie przez tereny czterech powiatów: łódzkiego wschodniego, piotrkowskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.

W obecnej turze spotkań zostanie zaprezentowany skorygowany przebiegi tras uwzględniający uwagi samorządów i mieszkańców.

Jak zauważą GDDKiA proponowany przebieg trasy nie jest ostateczny. W dalszym ciągu możliwe są modyfikacje lub łączenie wariantów między sobą. Długość każdego z trzech wariantów jest zbliżona i wynosi około 60 km.

Odcinek A: od węzła Łódź Południe (A1) do węzła Studzianki (S8)

Odcinek B: od węzła Studzianki (S8) do węzła Kozenin (S74)

Korzyści z nowego połączenia drogowego

Nowa trasa w głównej mierze będzie miała wpływ na połączenie Dolnego Śląska z Warszawą. Obecnie większość kierowców jadących z Wrocławia do Warszawy, po dotarciu do węzła Łódź Południe wybiera autostradę A1 i mocno obciążoną ruchem A2. Bezpośrednie połączenie S8 do okolic Tomaszowa Mazowieckiego ułatwi podróż, przejmując część ruchu z bardzo zatłoczonej A2 (na odcinku Łódź - Warszawa), a także z A1 między węzłem Łódź Południe i Piotrkowem Trybunalskim. Ponadto nowy odcinek trasy do planowanego węzła Kozenin u zbiegu tras S12 i S74, ułatwi przejazd od strony Wielkopolski w kierunku województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nowa droga stworzy też wygodne i sprawne połączenie między Tomaszowem Mazowieckim i sąsiednimi miejscowościami a Łodzią. Będzie więc miała kluczowe znaczenie nie tylko w komunikacji lokalnej, ale także dla całego transportu krajowego i zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem długodystansowego przewozu towarów.