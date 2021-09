Zlecanie lokalnych przewozów w przetargach wymusza od tego roku unijny czwarty pakiet kolejowy. Tyle że większość regionów skorzystała z furtki i pod koniec 2020 r. podpisała długie – 8-, 10-letnie umowy z wolnej ręki z dotychczasowymi przewoźnikami – głównie z Polregio. Znacznie krótszy, czteroletni kontrakt z tą spółką zawarło Podlasie. Już teraz przygotowuje się do startu przetargu na realizację przewozów od końca 2024 r. Kontrakt zostanie zawarty na pięć lat. Według Jakuba Majewskiego z fundacji Pro Kolej to dobrze, że region z tak dużym wyprzedzeniem planuje przetarg, bo to pozwoli go odpowiednio przygotować. Wcześniej usłyszą też o nim przewoźnicy.