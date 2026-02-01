Pociągi znów dojeżdżą do Świnoujścia

Przywrócony został ruch pociągów na obu torach na całej trasie między Świnoujściem a Szczecinem Dąbie. Oznacza to, jak wskazał Pietrzykowski, że w woj. zachodniopomorskim wszystkie linie kolejowe są przejezdne. Utrudnienia występowały od 26 stycznia i związane były z „falą intensywnego marznącego deszczu powodującą oblodzenie trakcji elektrycznej na niespotykaną dotąd skalę”.

- Od poniedziałku ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych walczyły całymi dniami i nocami ze skutkami bezprecedensowego zjawiska pogodowego. (…) W terenie pracowały pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe. Skuto lód na setkach kilometrów sieci trakcyjnej oraz na dziesiątkach rozjazdów – przekazał Pietrzykowski.

Co zmieniło się od niedzieli?

W efekcie przywrócono ruch pociągów na ważnych liniach w regionie: 351 Krzyż – Stargard – Szczecin Dąbie – Szczecin Główny, 404 Białogard – Kołobrzeg, 405 Szczecinek – Piła, 202 Stargard – Runowo Pomorskie, 273 Szczecin – Kostrzyn oraz 401 Szczecin Dąbie – Świnoujście.

PKP S.A. zawiadomiły w piątek, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wszystkie dworce kolejowe w kraju nie będą zamykane na tzw. nocne przerwy techniczne do końca przyszłego tygodnia.

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Spółka zarządza ok. 18,8 tys. km linii kolejowych.