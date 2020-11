Jak poinformowała PAP spółka, gotowe już są pierwsze postępowania w sprawie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla ponad pół tysiąca kilometrów linii kolejowych dużych prędkości. Ich uruchomienie planowane jest jednocześnie z otwarciem nowego lotniska. Dodano, że w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się ogłoszenie informacyjne w tej sprawie.

"Łącznie to ponad 560 km z łącznie 1 800 km planowanych nowych linii kolejowych CPK. Wszystkie postępowania dotyczące studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego planujemy ogłosić do końca roku" - powiedział PAP prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Przetargi mają być ogłaszane w listopadzie i grudniu. Jak informuje CPK, konkretne daty zależą od uzyskania przez spółkę zgód korporacyjnych w ramach nadzoru właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Według planów w ramach 560 km nowych linii kolejowych przetargi mają dotyczyć odcinków: Warszawa Zachodnia–CPK–Łódź (bez odcinka w rejonie węzła CPK); Łódź–Wrocław; Żarów-Świdnica–Wałbrzych–granica z Czechami; Chybie–Jastrzębie Zdrój–Godów–granica z Czechami; Łętownia–Rzeszów; Ostrołęka–Łomża; Trawniki–Krasnystaw–Zamość, a także węzła kolejowego CPK (w rejonie Portu Solidarność).

Reklama

"W pierwszej kolejności zamierzamy ogłosić postępowanie na studium dla planowanego odcinka linii dużych prędkości z Warszawy do Łodzi, który jest kluczowy dla włączenia przyszłego lotniska w system kolejowy Rzeczypospolitej. Zakładam, że następne będą przetargi na odcinki: między Łodzią i Wrocławiem oraz między Łętownią na Podkarpaciu a Rzeszowem" - powiedział Wild.

Przewidziany termin na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tych odcinków to od 10 do 12 miesięcy od zawarcia umowy. Inwestycje kolejowe, które zostały przez CPK wytypowane do inwentaryzacji i studium, są planowane do realizacji przed końcem 2027 r.

"Lista odcinków do objęcia studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego pokrywa się z tymi, na które spółka CPK od końca sierpnia br. podpisywała kolejne umowy dotyczące inwentaryzacji przyrodniczych. Żeby zaoszczędzić na czasie, oba badania – inwentaryzacje i STEŚ - będą odbywały się jednocześnie" - przekazała spółka.

Inwestycje kolejowe CPK to prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na Program Kolejowy CPK składa się 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

"Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe to ważny element prac planistycznych, które poprzedzają etap projektowania. Naszym celem jest rozpoczęcie pierwszych robot budowlanych przed końcem 2023 r." - wskazał Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta