Według gazety, kontrakt Pesy i Kolei Dolnośląskich na dostawę pojazdów elf II może być wart w sumie 725 mln zł. Zamówienie podstawowe dotyczyło zakupu pięciu pociągów. Rok temu dolnośląski przewoźnik zamówił także osiem pojazdów z przewidzianej w kontrakcie opcji. Jeden elf II wyceniano na 29 mln zł, więc całe ówczesne zakupy były warte 377 mln zł.

Teraz Koleje Dolnośląskie zamierzają zamówić kolejne pojazdy z opcji - donosi "Puls Biznesu".

Z informacji dziennika wynika, że w grę wchodzi zamówienie aż 12 pociągów efl II. Przy cenie 29 mln zł za sztukę koszt kontraktu można oszacować na 348 mln zł. Dzięki temu Koleje Dolnośląskie będą miały 25 nowych pojazdów - podano.

Jak pisze "PB", przez ostatnie tygodnie przewoźnik prowadził z Pesą dialog dotyczący szczegółów zamówienia, by jego realizacja opłacała się obu stronom. To dlatego, że kontrakt z Kolejami Dolnośląskimi zawarto we wrześniu 2020 r., a od tego czasu znacznie podrożała robocizna, energia oraz materiały, na których koszty i dostępność negatywnie wpływa wojna w Ukrainie. Obecnie np. za tonę używanej m.in. do produkcji pociągów grubej blachy konstrukcyjnej trzeba zapłacić ponad 10 tys. zł. W szczycie ubiegłorocznego sezonu była o połowę tańsza, a w 2020 r. kosztowała nawet czterokrotnie mniej - zauważa dziennik.(PAP)