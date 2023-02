Polskie Koleje Państwowe podpisały z Alstal Bydgoszcz umowę na budowę nowego dworca w Koszalinie za ok. 44 mln zł, podały PKP. Planowany termin otwarcia nowego dworca dla podróżnych to koniec 2024 roku.

"Dzięki rozpoczętej właśnie inwestycji w Koszalinie powstanie całkowicie nowy dworzec. Zaprojektowano go z dużym rozmachem. Uwagę zwraca w szczególności lekka konstrukcja i w całości przeszklona elewacja. Ciekawym elementem nowego budynku będzie historyczne sgraffito wyeksponowane na elewacjach wzdłuż pasażu. Jestem przekonany, że dzięki rozpoczętej inwestycji mieszkańcy Koszalina i pasażerowie kolei zyskają funkcjonalny, bezpieczny, dostępny dla wszystkich podróżnych oraz przyjazny środowisku dworzec" - powiedział członek zarządu PKP Ireneusz Maślany, cytowany w komunikacie.

Nowy dworzec w Koszalinie to funkcjonalna i dobrze zaprojektowana przestrzeń

Zanim ruszą prace przy budowie nowego dworca, wykonawca musi rozebrać dotychczasowy budynek i przenieść obsługę podróżnych do dworca tymczasowego, dodano.

"Nowy dworzec w Koszalinie to funkcjonalna i dobrze zaprojektowana przestrzeń. Będzie się ona składała z części pasażerskiej i handlowej, które podzieli otwarty, ale zadaszony pasaż prowadzący na perony. W części pasażerskiej, zlokalizowanej w północnej części bryły na parterze, zaprojektowano hol kasowy i jednocześnie poczekalnię. [...] Do części pasażerskiej dworca dostaniemy się bezpośrednio z placu przed dworcem, przechodząc przez otwarty pasaż lub schodami i windą panoramiczną z nowej części tunelu przebiegającego pod Aleją Armii Krajowej. Natomiast do części handlowej, znajdującej się w południowej części dworca, będzie można dostać się bezpośrednio z otwartego pasażu. Na parterze będą się mieściły pasaż handlowy złożony z siedmiu lokali, a także toalety dostępne z poziomu przedsionka przed wejściem do tunelu. Na piętrze południowego skrzydła dworca zaprojektowano siedzibę Straży Ochrony Kolei, natomiast zachodniego - pomieszczenia biurowe dla spółek kolejowych" - zapowiedział inwestor.

Budowa nowego dworca to również inwestycja w ekologię, podkreślono. Na dachu budynku zaprojektowano panele fotowoltaiczne wkomponowane w konstrukcję zadaszenia. Łącznie będzie ich 130. Do tego dworzec będzie wyposażony w energooszczędne oświetlenie sterowane za pomocą automatyki obiektowej. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o systemie inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS - Building Management System), który będzie nadzorował prace instalacji i urządzeń, w tym nowoczesnych systemów bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych. Jego zadaniem będzie również optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynku, wymienia PKP.

Rozbiórka i budowa nowego dworca w Koszalinie to koszt ok. 44 mln zł. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe. Dokumentację projektową opracowała pracownia TBI Architekci z Gdańska, a wykonawcą prac budowlanych jest Alstal Bydgoszcz. Planowany termin otwarcia nowego dworca w Koszalinie dla podróżnych to koniec 2024 roku.