Po protestach wielu podróżnych i opozycji rząd zdecydował, że spółka PKP Intercity musi się wycofać z kilkunastoprocentowej podwyżki cen biletów. Od 1 marca wrócą one do poziomu z początku stycznia. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu rządowej dotacji dla przewoźnika o ok. 300 mln zł. Wielu pasażerów narzeka jednak, że mało kto pamięta o pociągach regionalnych. W przypadku większości przewoźników w ciągu ostatniego roku podwyżki były wprowadzane dwukrotnie, co władze spółek tłumaczyły przede wszystkim rosnącymi cenami energii i presją na podnoszenie zarobków ze strony pracowników. Droższe bilety mogą jednak odstraszyć część podróżnych. Według Piotra Figla z fundacji Nowe Spojrzenie właśnie tak jest w przypadku Kolei Mazowieckich. – Chociaż w 2022 r. większość przewoźników odnotowała wzrost liczby podróżnych w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r., to mazowiecka spółka odnotowała 5-proc. spadek. Według mnie przyczyniły się do tego właśnie wysokie ceny . Doszło nawet do tego, że Koleje Mazowieckie mają droższe bilety miesięczne niż obsługująca szybsze połączenia spółka PKP Intercity – mówi Piotr Figiel. Porównaliśmy cenniki obu spółek. Przy odległości powyżej 30 km rzeczywiście bardziej opłaca się kupować bilet okresowy w spółce PKP Intercity. Przykładowo miesięczny na pociągi tego przewoźnika na dystansie 65 km kosztuje teraz 416 zł. Po cofnięciu podwyżki cena spadnie do 378 zł. W przypadku pociągów Kolei Mazowieckich za bilet miesięczny na tym samym dystansie trzeba zapłacić 459 zł. Wprawdzie pociągi PKP Intercity nie zatrzymują się na wielu stacjach, ale podróżnym opłaca się podjechać samochodem kilka czy kilkanaście kilometrów do konkretnego przystanku i dalej pojechać szybszym i tańszym składem dalekobieżnego przewoźnika. – Kolejami Mazowieckimi opłaca się jeździć jedynie w obrębie stołecznej aglomeracji, czyli tam, gdzie obowiązuje wspólny bilet na pociągi tego przewoźnika i na warszawską komunikację miejską. Dalej składy regionalnego przewoźnika kursują pustawe – dodaje Piotr Figiel.