W niedzielę wchodzi w życie kolejna w tym roku korekta kolejowego rozkładu jazdy. Na niektórych trasach pociągi pojadą znacznie krócej niż dotychczas. Dużą zmianę na korzyść podróżni odczują przede wszystkim na trasie z Krakowa i z Warszawy. Większość składów pendolino pokona ten odcinek w czasie poniżej 2 godz. 15 min. Dwa najszybsze pociągi – odjeżdżające z Krakowa o godz. 6.03 i 16.03 dotrą do stolicy w ciągu 2 godz. i 11 min. Tym samym osiągną rekordowe w historii czasy przejazdu. Jednocześnie podróż zajmie o 20 – 30 minut krócej niż dotychczas. Szybszy przejazd będzie możliwy dzięki zakończeniu kolejnego etapu remontu Centralnej Magistrali Kolejowej. Te prace umożliwią także skrócenie podróży z Krakowa do Gdańska. Najszybsze składy pendolino pokonają ten odcinek w czasie 4 godz. 50 min. – 4 godz. 52 min.

Szybciej do Wrocławia i Poznania

Od niedzieli skróci się też podróż z Warszawy do Wrocławia. Pociągi pendolino dotrą tam w ciągu 3 godz. 33 min. To o 18 krócej niż dotychczas. Najszybsze składy kategorii Intercity dojadą do Wrocławia w 4 godz. 15 min. – 4 godz. 16 min.

Wreszcie krócej zajmie podróż z Warszawy do Poznania. W końcu finiszuje modernizacja torów na tej trasie. Podróż pociągiem ekspresowym zajmie nieco ponad 2 godz. 30 minut, czyli mniej więcej tyle czasu co przed remontem, który trwa od 2017 r. Przejazd skróci się o ok. 25 minut. Podróż tańszym pociągiem Intercity potrwa od 2 godz. 47 min. do 3 godz. 26 min.

W niedzielę zacznie kursować trzeci bezpośredni pociąg z Lublina do Poznania. Intercity „Koziołek” będzie jeździć codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. Z Lublina pociąg wyjedzie po godz. 8 rano, do Poznania dotrze ok. godz. 15.

Koniec remontów

W związku kolejnym etapem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia zmian można się też spodziewać w stolicy. Pociągi podmiejskie wrócą na linię średnicową. Przez Warszawę Centralną zacznie przejeżdżać większa liczba pociągów dalekobieżnych. Część z nich nadal ma jednak kursować przez Warszawę Gdańską.

Od 3 września br. będzie też więcej pociągów, w których podróżni będą mogli wybrać miejsce ze schematu graficznego. Do listy 100 już udostępnionych połączeń obsługiwanych składami wagonowymi z tą funkcją dołączy kolejnych 18 par połączeń. Graficzna rezerwacja miejsc to funkcjonalność znana podróżnym m.in. z linii lotniczych. Pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu.