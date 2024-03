Linia średnicowa

Modernizacja warszawskiej linii średnicowej to jedna z droższych, a także jedna najbardziej rozciągniętych w czasie inwestycji. Zaczęła się w 2020 r. od startu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia (tu prace mają finiszować w tym roku). Według zeszłorocznych planów spółki PKP Polskie Linie Kolejowe kolejne etapy inwestycji – modernizacja stacji Warszawa Wschodnia i przebudowa odcinka linii między Zachodnią i Wschodnią - miały się odbyć w latach 2025 – 2029. Teraz to już nierealny harmonogram.

O ile w ciągu najbliższych miesięcy można się spodziewać przetargu na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia, to przesunie się modernizacja środkowego odcinka linii. Wszystko przez to, że nowe szefostwo resortu infrastruktury zmienia założenia inwestycji. Projekt ma być tak zmieniony, by nad tunelem możliwa była realizacja budynków. Chodzi o odcinek między al. Jana Pawła II i ul. Żelazną. Nie licząc niedużego, tymczasowego budynku, który przed laty powstał u zbiegu Al. Jerozolimskich i Żelaznej (kiedyś działał w nim sklep Ikea), teraz teren nad tunelem zajmuje prowizoryczny parking. Tymczasem spółka PKP SA już dekadę temu snuła wizję budowy wysokiego biurowca na trójkątnej działce przy al. Jana Pawła II, naprzeciw Dworca Centralnego. Niewykluczone, że teraz kolejarze wrócą do tego pomysłu.

Dodatkowo według wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, tunel średnicowy ma być wydłużony o około pół kilometra. Chodzi o odcinek między ul. Żelazną i Towarową. W tym przypadku strop tunelu też ma umożliwić realizację zabudowy na górze. Według naszych informacji o rozważenie możliwości wzmocnienia stropu tunelu do PKP PLK zwróciły się w ostatnich tygodniach władze Warszawy.

Opóźnienie będzie większe

Szykowane zmiany znacznie przesuną jednak w czasie przebudowę odcinka linii średnicowej między stacjami Warszawa Zachodnia i Wschodnia. Niewykluczone, że zostanie ona zrealizowana dopiero w kolejnej dekadzie. W efekcie odsuną się w czasie także spodziewane ogromne utrudnienia – zarówno w ruchu kolejowym, jak i na ulicach Warszawy. Przypomnijmy, że według założeń w czasie przebudowy tunelu średnicowego odcinek Al. Jerozolimskich w Śródmieściu miał być zamknięty dla aut prywatnych i dla tramwajów.

Według Piotra Malepszaka nie zmieniają się inne główne założenia przebudowy linii średnicowej. Powstanie m.in. nowy przystanek kolejowy w rejonie ronda de Gaulle’a, a przystanek Powiśle zostanie przesunięty w stronę Wisły. Przystanek PKP Warszawa Śródmieście ma być zaś zamieniony w stację. Pojawią się tam dwa dodatkowe tory, które m.in. poprawią przepustowość.