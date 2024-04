Tegoroczna pula biletów przeznaczona jest dla osób urodzonych w okresie od lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., co oznacza, że o bezpłatne przejazdy koleją będą mogły się starać osoby, które w najbliższe wakacje będą miały 18 lub 19 lat. Komisja Europejska oferuje młodym mieszkańcom UE i państw stowarzyszonych z programem Erasmus+, w tym Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji, 35,5 tys. bezpłatnych biletów kolejowych do wykorzystania w ciągu 30 dni w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2025 r.

Reklama

40 tys. zniżek, w tym na transport publiczny i zakwaterowanie

Nabór zgłoszeń ruszył w południe we wtorek i zakończy się w południe 30 kwietnia. Żeby złożyć zgłoszenie, należy wypełnić quiz zawierający pięć pytań wielokrotnego wyboru na stronie projektu DiscoverEU sprawdzający ogólną wiedzę o UE oraz odpowiedzieć na jedno dodatkowe pytanie na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Komisja wybierze osoby, które odpowiedziały najlepiej, i to im przyzna bilety.

Reklama

Jeśli chodzi o samą podróż, zwycięzcy nie będą mieli z góry wyznaczonych kierunków i będą mogli ją zaplanować samodzielnie. Organizatorzy zachęcają jednocześnie, by zwycięzcy w planowaniu podróży inspirowali się już istniejącymi trasami i wybrali się np. w podróż po Europejskich Stolicach Kultury albo skorzystali ze Szlaku Kultury DiscoverEU, łączącego różne obiekty kultury, od zabytków architektonicznych przez teatr po modę i wzornictwo.

Uczestnicy projektu otrzymają również kartę z ponad 40 tys. zniżek, w tym na transport publiczny, imprezy kulturalne, zakwaterowanie, a nawet wyżywienie czy udział w aktywnościach sportowych. Więcej szczegółów zainteresowani będą mogli poznać na spotkaniach informacyjnych poprzedzających wyjazd, organizowanych w krajach UE przez agencje krajowe programu Erasmus+.

Jak podaje Komisja Europejska, program dostosowany jest także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi - uczestnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie i możliwość podróżowania z osobami towarzyszącymi. Do uczestnictwa w programie zachęcani są również młodzi Europejczycy pochodzący z najbardziej oddalonych regionów UE, terytoriów zamorskich i wysp. W ramach DiscoverEU nacisk kładzie się na transport zrównoważony, czyli kolej, jednak dla osób tych przewidziano wyjątki, jak bilety samolotowe, które umożliwią im dostanie się na kontynent.

KE uruchomiła inicjatywę DiscoverUE w czerwcu 2018 r. Jak dotąd do udziału w niej zgłosiło się ponad milion osób, rozdano 284 tys. biletów. Z badań Komisji wynika, że dla 72 proc. uczestników zasponsorowana przez UE podróż była pierwszym wyjazdem pociągiem poza kraj zamieszkania. Wielu po raz pierwszy podróżowało bez rodziców lub dorosłych opiekunów, większość zadeklarowała, że miała dzięki temu większe poczucie niezależności. Ponad dwie trzecie respondentów przyznało, że bez DiscoverEU nie byłoby w stanie sfinansować podróży.