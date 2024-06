Spółka PKP Intercity zakomunikowała w poniedziałek, że w wakacyjnym rozkładzie jazdy z i do Lublina kursować będzie 29 par pociągów, czyli o dwa więcej niż dotychczas.

Sezonowe pociągi ruszą z Lublina

Od 21 czerwca pasażerowie skorzystają z sezonowego połączenia TLK Ustronie między Lublinem a Kołobrzegiem, od 24 czerwca – z pociągu TLK Mierzeja relacji Dorohusk, Lublin, Hel, Lublin. Natomiast trasa pociągu IC Chełmianin między Warszawą a Chełmem zostanie wydłużona do stacji Dorohusk przy granicy z Ukrainą.

W wakacje - przekazała spółka - podróżni z Lublina będą mogli skorzystać ponadto z 15 par połączeń do Warszawy, trzech do Krakowa, pięciu do Kielc, czterech do Wrocławia, pięciu do Katowic oraz trzech do Szczecina.

Wakacyjna korekta rozkładów połączeń pociągów

Jak podał przewoźnik, na czas korekty rozkładu na największych dworcach w Polsce pasażerom będą pomagać informatorzy. Można też skorzystać z całodobowej infolinii przewoźnika pod numerem telefonu +48 22 322 22 22.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował wcześniej, że 9 czerwca na tory wyjadą 454 pociągi PKP Intercity. W porównaniu z poprzednimi wakacjami będzie ich o 31 więcej.

Lista 30 wakacyjnych połączeń kolejowych

Przewoźnik uruchomi dodatkowo 30 specjalnych pociągów okresowych. M.in. pociąg Posejdon z Warszawy do Kołobrzegu, pociąg Jantar z Warszawy na Hel, pociąg Delfin z Warszawy do Łeby, Podhalanin ze Szczecina do Zakopanego, czy pociąg Wolin ze Świnoujścia przez Bielsko-Białą do Krakowa.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Autor: Piotr Nowak