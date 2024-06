W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób – dowiedział się DGP. – Biorąc pod uwagę, że jest to program skierowany wyłącznie do osób od 18. do 35. roku życia, zainteresowanie jest naprawdę wysokie – mówi mjr Renata Mycio z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

