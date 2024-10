Według naszych informacji do awarii doszło ok. godz. 15 w czwartek. Rzecznik spółki PKP Intercity Maciej Dutkiewicz informował zaś, że doszło do niej po godz. 16. - Wystąpiła awaria sieci skutkująca brakiem możliwości zakupu biletów w aplikacji mobilnej, systemie e-IC oraz w kasach biletowych. W pociągach konduktorzy sprzedają bilety bez opłaty pokładowej. Administratorzy pracują nad przywróceniem działania systemów - mówi rzecznik PKP Intercity. Według naszego informatora to największa awaria systemu biletowego od wielu lat. Jak się dowiedzieliśmy, w spółce PKP Informatyka nadzorującej system biletowy nie działa nawet poczta służbowa. Ostateczne awarię udało się usunąć w czwartek wieczorem. Jak się dowiadujemy, system sprzedaży biletów PKP od lata jest ulepszany w sposób prowizoryczny. Potrzebna jest jego kompleksowa modernizacja