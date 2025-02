Budżet projektu był "słabo oceniony"

Wiceminister wyjaśnił, że na opóźnienie budowy wpłynęło kilka czynników - m.in wysoka inflacja, budżet projektu był "słabo oceniony", a dodatkowo podpisano umowę, której wartość wyniosła 73 proc. kosztorysu.

"Po drodze były jeszcze aneksy związane z dołożeniem elementów, tam dołożyliśmy przecież jeden przystanek" - powiedział. Poinformował, że obecnie realny koszt tej inwestycji to nie jest 1,3 mld zł netto, tylko 2,3 mld zł. (...) żeby to skończyć, to jest realnie miliard więcej w stosunku do tego, co było 7 lat temu w ofercie" - powiedział.

Harmonogram budowy

Wiceminister był też pytany o ewentualną zgodę na wydłużenie harmonogramu budowy tunelu średnicowego w Łodzi do połowy 2027 roku. "Musimy się zgodzić. Ten tunel jest płytko pod miastem, to jest podstawowy problem. Ma duży przekrój z tak zwanym małym naziomem nad tunelem (grunt pokrywający strop budowli podziemnej - PAP) - powiedział Malepszak.

Generalny wykonawca budowy tunelu średnicowego w Łodzi, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego 5 lutego wystąpił z wnioskiem do zamawiającego - PKP Polskich Linii Kolejowych o przedłużenie terminu budowy tunelu średnicowego w Łodzi o 12 miesięcy.

Jeśli harmonogram zostanie zmieniony, zamiast w czerwcu 2026 r. prace budowlane zakończyłyby się w połowie 2027 r., a pociągi mogłyby pojechać tunelem dopiero w 2028 r.

Jak tłumaczyło przedsiębiorstwo, powodem są problemy techniczne niemożliwe do przewidzenia przez obie strony. Z uwagi na wystąpienie anomalii gruntowej – kurzawki w okolicy obecnej lokalizacji TBM należało zmienić technologię wykonywania robót.

Wykonawca tunelu kolejowego między Łodzią Fabryczną i Kaliską wysłał do PKP PLK aktualny harmonogram realizacji inwestycji, który uwzględnia "okoliczności uzgadniania rozwiązań technicznych czynionych w okresie od 2022 do 2024 roku".

Stan prac

PBDiM informowało, że prace przy budowie mniejszych tuneli zostały już zakończone i obecnie trwa ich wyposażanie, a od marca rozpocznie się w nich montaż nawierzchni torowych. Budowa dużego tunelu, od stacji Koziny do Łodzi Fabrycznej, jest zrealizowana zaledwie w 53 proc.

"Budowa trzech podziemnych przystanków jest już na mocno zaawansowanym etapie, natomiast wymagane jest doprecyzowanie ostatecznych rozwiązań architektonicznych, aby odpowiadały oczekiwaniom miasta i PLK. Kontynuowane są prace instalacyjne, m.in. zakupiono materiały w postaci wind, schodów ruchomych czy systemów teletechnicznych i sterowania ruchem kolejowym. Materiały te są już składowane na placu budowy i czekają na montaż" - mówił Grabowski.

Rozmowy mediacyjne z wykonawcą

17 lutego PKP PLK podały, że zażądały od PBDiM, czyli wykonawcy budowy tunelu średnicowego w Łodzi, udowodnienia, iż opóźnienie inwestycji wynika z przyczyn niezależnych od niego. Inwestor odrzucił wcześniej wniosek budowniczego tunelu, by termin zakończenia inwestycji przesunąć o 12 miesięcy.

"Prowadzimy rozmowy mediacyjne z wykonawcą. Przekazaliśmy do PBDiM pismo, w którym poinformowaliśmy, że oczekujemy na uzupełnienie wniosku o zmianę harmonogramu m.in. o uzasadnienie odchylenia od bazowego planu budowy tunelu. Wykonawca powinien wykazać, że doszło do opóźnienia z przyczyn od niego niezależnych, bo obecnie przedstawione okoliczności nie stanowią - naszym zdaniem - podstawy do przedłużenia kontraktu" - powiedział wtedy PAP Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Według poprzedniego harmonogramu prac na budowie tunelu średnicowego w Łodzi z kwietnia ub. roku, prace budowlane miały zakończyć się do czerwca 2026 r. tak, by pociągi mogły pojechać tunelem w grudniu 2026 r. Jednak po wstrzymaniu prac przy drążeniu tunelu we wrześniu 2024 r. po tym, jak nad znajdującą się ok. 20 m pod ziemią tarczą TBM zawaliła się część kamienicy przy Al. 1 Maja 23 i kolejnym osunięciu się gruntu w listopadzie 2024 r. pod kamienicą przy Al. 1 Maja 21, jest on już praktycznie nie do zrealizowania.

Przestój na budowie to wzrost wydatków

Pięciomiesięczny już przestój na budowie spowodował dodatkowo znaczny wzrost wydatków ze względu na konieczność zabezpieczenia budynków, stabilizacji gruntu i utrzymania mieszkań dla wysiedlonych na czas budowy lokatorów kamienic.

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Dzieli się na dwie części - cztery jednotorowe tunele w jego zachodniej części i dwutorowy przebiegający od stacji Koziny przez Polesie i Śródmieście do Łodzi Fabrycznej. Inwestycja umożliwi przejazd pociągów na trasie Warszawa – Poznań i Wrocław z postojem w centrum Łodzi i znacznie skróci czas podróży. Ma też ułatwić komunikację w regionie.

Średnica pod Łodzią to pierwszy z dwóch, które mają przeciąć miasto. Będzie służył kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej. Niezależnie drążony ma być tunel dla kolei dużych prędkości (KDP) w ramach projektu CPK. Ma to być szkielet szybkiej kolei na trasie z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia. (PAP)