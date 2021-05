Prezes rzeszowskiej spółki lotniskowej był jednym z uczestników panelu "Lotnictwo 2022 – jak wykorzystamy kryzys", które odbył się na rozpoczętym w środę Kongresie 590.

"Międzynarodowi analitycy wskazują, że powrót do normalności, do sytuacji, która miała miejsce w 2019 roku będzie długotrwały. Mówimy tutaj o roku 2024 lub 2023. Oczywiście są też +czarne scenariusze+, które mówią, że nastąpi to później" – mówił Hamryszczak.

Jak zaznaczył, "2023-24 jest najbardziej realnym terminem". "A jeśli wydarzy się wcześniej, to wszyscy będziemy zadowoleni" – dodał.

W ocenie Hamryszczaka "w pierwszej kolejności będzie odradzał się ruch turystyczny". "Już w najbliższych miesiącach będziemy mogli polecieć na wakacje z poszczególnych lotnisk regionalnych" – zauważył.

Kolejnym segmentem – zdaniem Hamryszczaka – będzie powrót lotniczego ruchu biznesowego. "Wszyscy wiemy, że nie da się prowadzić poważnego biznesu bez spotkań międzyludzkich, kontaktów, czy uzgadniania szczegółów" – wyjaśnił prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Według niego na kilkuprocentowym wzroście przewozów cargo skorzystały jedynie niektóre lotniska. "Nie szedłbym w hurraoptymizm, że teraz nastąpi era ruchu cargo. Zyskały niektóre lotniska, np. Katowice" – powiedział Hamryszczak.

Przypomniał, że kierowany przez niego port lotniczy w 2020 roku obsłużył o blisko pół miliona pasażerów mniej niż rok wcześniej. "Szukaliśmy w tym okresie sposobów wyjścia z tej sytuacji i myślę, że właściwie wykorzystaliśmy ten czas" – mówił.

Zwrócił uwagę, że rzeszowskiej spółce udało się m.in. przyciągnąć na lotnisko Rzeszów-Jasionka węgierskiego przewoźnika Wizz Air. "Liczymy także, że w najbliższym czasie będzie realizowana inwestycja związana z serwisowaniem samolotów" – podkreślił Hamryszczak.

5. edycja Kongresu 590 koncentruje się na pięciu obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele administracji publicznej, spółek skarbu państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorstw, międzynarodowego biznesu, a także eksperci branżowi oraz naukowcy.

W ciągu dwóch dni Kongresu 590 – 5 i 6 maja 2021 r. – ma odbyć się przeszło 50 paneli dyskusyjnych, w trakcie których poruszane będą zagadnienia takie jak: patriotyzm gospodarczy, bezpieczeństwo polskiego rynku medycznego, geopolityczne perspektywy dla Polski i świata, relacje Polski i Azji, rozwój branży kosmicznej w Polsce i świecie, Zielony Unijny Ład oraz dot. wielkich inwestycji infrastrukturalnych.(PAP)

autor: Alfred Kyc