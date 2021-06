Na lotnisku Kraków Airport została w piątek zorganizowana konferencja z okazji "uroczystej inauguracji nowego połączenia PLL LOT na trasie JFK- KRK-JFK". W jej trakcie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że "to dzięki wysiłkowi naszych służb lotniczych, dzięki wysiłkowi zarządu PLL LOT, dzięki wysiłkowi kierownictwa lotniska i wszystkich tych, którzy pracowali nad projektem, uzyskujemy nowe połączenie z Nowym Jorkiem".

Adamczyk przyznał, że "oczywiście daleko nam do stanu, który mieliśmy w 2019 r." (przed pandemią koronawirusa - PAP), jednak, jak wskazał, należy pokonywać trudności wynikające z niezależnych czynników, takich jak wystąpienie pandemii i jej skutki.

Resort w komunikacie przypomniał, że bezpośrednie połączenie PLL LOT z lotniska Kraków Airport na lotniska JFK w USA, wraca po 13 latach przerwy.

Jak podało ministerstwo, w tym roku, od 25 czerwca do 25 września, połączenia będą realizowane raz w tygodniu. Samolot narodowego przewoźnika będzie lądował w Krakowie w piątek o 8.55, natomiast w sobotę o 13.00 będzie wyruszał w drogę za Atlantyk. Podróż na trasie liczącej 7 tys. km potrwa 8 godzin 40 minut.

MI wskazało, że bezpośrednie połączenie lotnicze z Krakowa jest "doskonałą ofertą zarówno dla podróżujących w celach rodzinnych, jak i turystycznych oraz biznesowych".

Resort przypomniał, że w przeszłości loty z Krakowa były wykonywane do 2008 roku na lotnisko JFK, a do roku 2010 na lotnisko Newark, z częstotliwością do trzech rejsów tygodniowo. Połączenia te były oferowane w sezonie letnim. W latach 2005-2010 korzystało z nich nawet 20 tys. pasażerów rocznie.

Kraków Airport w informacji prasowej przekazało, że połączenie na JFK jest drugim - po Chicago - transatlantyckim kierunkiem oferowanym przez narodowego przewoźnika z krakowskiego portu.

Cytowany w informacji prasowej prezes PLL LOT Rafał Milczarski przekazał, że połączenie to, było "długo oczekiwane".

"Ostatni raz samoloty LOT-u łączyły Małopolskę ze wschodnim wybrzeżem USA w 2010 r. Z uwagi na stabilizującą się sytuację pandemiczną, rejsy do Nowego Jorku będziemy początkowo obsługiwać raz w tygodniu. Docelowo jednak w przyszłości, o ile warunki pozwolą, liczymy że uda się zwiększać częstotliwość ruchu na tej trasie" - powiedział Milczarski.

Dodał, że LOT w te wakacje poleci z Kraków Airport do Chicago, oferując w sumie połączenia do dwóch portów w USA, a także do europejskich kurortów w Chorwacji, Grecji, Albanii i do portów regionalnych w Polsce.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek ocenił, że połączenie to "wpłynie pozytywnie na potencjał gospodarczy miasta i regionu".

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył blisko 2,6 mln pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej. Przed pandemią lotnisko obsługiwało 8 milionów pasażerów.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta