"Początek roku na Lotnisku Chopina potwierdza stopniową odbudowę ruchu. Stołeczny port odprawił w ubiegłym miesiącu 589 tys. pasażerów, z czego ponad 90 proc. to połączenia międzynarodowe. Jest to wynik ponad trzy razy lepszy niż przed rokiem" - przekazało w piątkowej informacji prasowej stołeczne Lotnisko Chopina.

Reklama

Zdaniem lotniska "wzrost liczby obsłużonych pasażerów jest zauważalny, choć stopniowy". "Wynik w lutym to co prawda 47 proc. ruchu z rekordowego lutego 2020, ale też wzrost o 241 proc. względem ubiegłego roku" - podano. W styczniu br. warszawskie lotnisko obsłużyło ponad 649 tys. pasażerów.

Reklama

Z informacji portu wynika, że zdecydowana większość pasażerów – prawie 70 proc. – podróżowała, korzystając z transportu przewoźników tradycyjnych. Podróże do krajów Schengen wybrało ponad 56,3 proc. osób, z czego prawie połowa to loty w obrębie Unii Europejskiej.

"Najpopularniejszym przewoźnikiem operującym na Lotnisku Chopina pozostaje niezmiennie PLL LOT, który ma 52 proc. udziału w przewozach. Na drugim miejscu znajduje się Wizz Air z niespełna 20-procentowym udziałem, a na trzecim – Enter Air z udziałem 5 proc." - przekazano.

Jeśli chodzi o najczęściej wybierane kierunki rozkładowe, to pasażerowie najchętniej wybierali Londyn, Paryż, Dubaj i Kijów. W przypadku połączeń nierozkładowych były to kierunki wakacyjne, takie jak: Punta Cana, Hurghada, Cancun, Salalah oraz Fuerteventura.

W lutym na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 7 600 ton cargo, z czego prawie sto procent to loty międzynarodowe.

Lotnisko Chopina przypomniało, że od marca z portu będzie można polecieć PLL LOT do Erywania, Nicei oraz Koszyc.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, co stanowi 36-proc. wzrost wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.