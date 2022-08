Węgierski Wizz Air od września ponownie zacznie latać z Katowic do Abu Zabi i Katanii oraz uruchomi nowe połączenie z Krakowa do Lyonu we Francji; w październiku linia poleci z Katowic i Warszawy na Fuerteventurę, z Warszawy do Marrakeszu; uruchomi też nowe połączenie na Maderę - podał przewoźnik.

Węgierski Wizz Air poinformował w poniedziałek, że od 26 września ponownie zaoferuje loty na trasach z Katowic do Abu Zabi (poniedziałki, środy, piątki) i Katanii (od 5 września, poniedziałki, piątki) oraz uruchomi od 21 września nowe połączenie z Krakowa do Lyonu we Francji, gdzie będzie latał w poniedziałki, środy i piątki. Reklama Od 30 października linia poleci z Katowic na Fuerteventurę (rejsy w soboty), a dzień później zacznie latać z Warszawy na Fuerteventurę (poniedziałki, piątki). Ze stolicy Polski Wizz Air 30 października poleci na Maderę (środy, niedziele), 31 października do Marrakeszu (poniedziałki, piątki). Przewoźnik ma 38 baz w 16 krajach, z czego pięć w Polsce: w Katowicach, Krakowie, Warszawie, we Wrocławiu i w Gdańsku; obsługuje flotę 160 samolotów typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ. autor: Aneta Oksiuta Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję