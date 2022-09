Przewoźnik odnotowuje odbicie w przewozach po dłuższym czasie sporego zastoju. Przez dwa lata, tak jak wiele innych linii lotniczych, zmagał się ze znacznie zmniejszonym popytem na latanie spowodowanym pandemią. W lutym tego roku w LOT, znacznie mocniej niż w innych przewoźników z Europy, uderzyła wojna w Ukrainie . Spółka musiała skasować ok. 9 proc. swoich połączeń. Nie tylko do Ukrainy, lecz także do objętej sankcjami Rosji. Z kolei zamknięcie dla przewoźników z UE nieba nad tym ostatnim krajem mocno utrudniło latanie na Daleki Wschód. Nad Syberią prowadziła bowiem najkrótsza trasa przelotu do Tokio czy Seulu. Teraz samoloty muszą pokonywać znacznie dłuższy dystans. W efekcie np. rejs ze stolicy Japonii do Polski wydłużył się do ponad 14 godzin. Wreszcie, ze względu na bliskość Ukrainy, Polskę zaczęło omijać wielu turystów zagranicznych, co też negatywnie odbiło się na sprzedaży.