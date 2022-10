"W nocy z 29 na 30 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Dla branży lotniczej, w tym także dla Lotniska Chopina oznacza to początek sezonu Zima 2022/23 i nowości w dotychczasowym rozkładzie połączeń" - przekazało Lotnisko Chopina.

Polskie Linie Lotnicze LOT 30 października wznawiają połączenia do położonego na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej Dubaju – największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i stolicy emiratu Dubaj.

Węgierski Wizz Air także od niedzieli uruchamia loty na Maderę (Portugalia), do stolicy wyspy – Funchal. Jak podkreśla lotnisko, miasto oferuje m.in. ogrody, parki i plaże, zabytki, muzea i miejsca związane z piłkarzem Cristiano Ronaldo.

Wizz Air od 31 października poleci do Leeds, z którego jest 20 kilometrów do jednego z najpiękniejszych parków narodowych Wielkiej Brytanii - Yorkshire Dales. Także 31 października przewoźnik uruchomi połączenie do Marrakeszu.

Od 12 grudnia linia zacznie latać do położonej w Hiszpanii Walencji, gdzie znajduje się m.in. największe w Europie oceanarium i największa liczba plaż w Hiszpanii. Dzień później Wizz Air uruchomi loty do Akaby - jordańskiego miasta nad Morzem Czerwonym, z którego można dotrzeć do skalnego miasta Petra, w którym Indiana Jones znalazł świątynię św. Graala.

Od 14 grudnia przewoźnik poleci do Wenecji - miasta, w którym można m.in. skorzystać z tramwaju wodnego przez Wielki Kanał, przecinający centrum Wenecji.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta