Do stolicy Bułgarii, Sofii, oraz do kurortowego Brindisi we Włoszech będzie można polecieć od marca przyszłego roku z wrocławskiego lotniska. Połączenia uruchomi linia Ryanair, a bilety już można kupować na stronie przewoźnika - poinformował w piątek Port Lotniczy Wrocław.

Zgodnie z informacją wrocławskiego lotniska od marca 2023 r. irlandzka linia Ryanair uruchomi z dolnośląskiego portu dwa nowe połączenia: do Sofii, stolicy Bułgarii, oraz do Brindisi - położonego nad Adriatykiem kurortu w Apulii w południowej części Włoch. Reklama „Ogłoszenie pierwszych nowych kierunków w letnim rozkładzie lotów to świetna zapowiedź kolejnego sezonu. Południowa Europa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród pasażerów, a nowe destynacje do Włoch czy Bułgarii wzmacniają naszą ofertę w tym sektorze" - przekazał cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś. Pierwszy lot z Wrocławia do Sofii zaplanowano na 27 marca. Połączenia te będą realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Lot potrwa 2 godz. 5 minut. Pierwsze samoloty do włoskiego Brindisi wystartują 28 marca. Także te rejsy planowane są dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. Wylot będzie możliwy w godzinach porannych, podobnie jak loty powrotne. Czas podróży to 2 godz. 10 minut. autor: Roman Skiba Roma Bojanowicz