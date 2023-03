Strajk 1400 pracowników kontroli bezpieczeństwa zatrudnionych na terminalu 5 będzie miał miejsce od 31 marca do 9 kwietnia, czyli do Niedzieli Wielkanocnej włącznie. Z terminalu 5 na Heathrow korzystają wyłącznie linie British Airways. Przewoźnik na razie nie podał, które konkretnie loty zostaną odwołane i czy w jakimś stopniu zakłócenia będą dotyczyć lotów do Warszawy.

Reklama

Linie British Airways poinformowały, że z powodu strajku władze Heathrow zwróciły się o zmniejszenie liczby lotów zaplanowanych na te dni o 5 proc. i wstrzymanie sprzedaży biletów na połączenia w tym okresie. Z kolei władze Heathrow oświadczyły, że wdrożone zostaną plany awaryjne, by zakłócenia dla pasażerów były jak najmniejsze, ale ostrzegły, że kontrole bezpieczeństwa mogą potrwać nieco dłużej niż zwykle. Przypomniały też, że zaoferowały podwyżkę w wysokości 10 proc.

Związek zawodowy Unite, który jest organizatorem strajku, przekonuje, że protestującymi pracownikami nie kieruje chciwość, gdyż z powodu niskich płac nie starcza im na życie. (PAP)