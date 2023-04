Rzeczywiście porzuciliśmy taką archaiczną formę prawną przedsiębiorstwa państwowego. Byliśmy chyba naprawdę dinozaurami, jeśli chodzi o tę formę. Przeszliśmy proces komercjalizacji, czyli przekształcenia w spółkę akcyjną – powiedział w rozmowie z „DGP” Wojtera.

Dopytywany o to, co to daje, stwierdził: Będziemy działać na normalnych

zasadach kodeksu spółek handlowych. Natomiast przedsiębiorstwo państwowe było dziwnym tworem, niezwykle rzadkim – czasami były problemy natury formalno-prawnej, że to nie jest spółka a działa jak spółka.

Takim bezpośrednim impulsem była ustawa o usprawnieniu CPK, czyli

Centralnego Portu Komunikacyjnego, która nakłada na mnie jako prezesa PPL obowiązek komercjalizacji – wskazał Stanisław Wojtera. Dodał, że w dalszym ruchu pełnomocnik rządu ds. CPK wniesie akcje PPL do grupy kapitałowej CPK.

