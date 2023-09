Ryanair ograniczy rozkład lotów na sezon zima 2023/2024 w Warszawie Modlin o 20 proc., anulując 10 tras i zmniejszając częstotliwości na kolejnych 13 trasach, podał przewoźnik. Jednak ogółem w Polsce Ryanair wzrośnie zimą o 10 proc., dzięki rozszerzeniu oferty z lotnisk Chopina, w Lublinie i Łodzi.

"Rozumiemy frustrację pasażerów w Modlinie, którzy niesprawiedliwie ucierpią z powodu ogromnej utraty dostępu do tanich lotów i miejsc docelowych z powodu niezdolności zespołu zarządzającego lotniskiem Modlin do zawarcia długoterminowej umowy o współpracę. Nie możemy zrozumieć, dlaczego zarząd Modlina nie chciał zawrzeć umowy ze swoim największym klientem, która podwoiłaby ruch pasażerski. Dzisiaj niestety jesteśmy zmuszeni do usunięcia 20 proc. naszych lotów z Modlina tej zimy. Przedłużająca się bezczynność Modlina spowodowała utratę 300 tys. miejsc i anulowanie dziesięciu tras, w tym do Belfastu, Bristolu, Kolonii, Kowna, Manchesteru, Pizy i innych, a także zmniejszenie częstotliwości na 13 innych trasach, w tym na siedmiu kluczowych trasach miejskich do Londynu, Sztokholmu, Dublina, Wiednia, Mediolanu, Paryża i Brukseli" - powiedział dyrektor generalny Eddie Wilson, cytowany w komunikacie.

Inne lotniska otrzymały więcej tras

"Są jednak pozytywne wiadomości dla lotnisk Chopina, Lublina i Łodzi, które otrzymały więcej tras i lotów tej zimy, w tym nową trasę z Chopina do Manchesteru. Zapowiedzi te potwierdzają zaangażowanie Ryanaira w zwiększanie łączności i dostępu do tanich podróży dla polskich konsumentów i zapewnią 10-proc. wzrost w Polsce tej zimy. Mamy nadzieję, że zarząd Modlina lub jego udziałowcy przyjdą z pomocą lokalnym konsumentom, aby Ryanair mógł ponownie rozwijać się na lotnisku w Modlinie i oferować pasażerom jeszcze większy wybór i niskie ceny" - dodał.

Według przewoźnika "ogromnej straty" w ruchu i połączeniach do/z Modlina i szerszego regionu Mazowsza można było uniknąć, gdyby zarząd lotniska Warszawa-Modlin (który przez 2 lata unikał porozumienia) zawarł długoterminową umowę rozwojową z Ryanairem, wyjaśniono.

"Chociaż wiadomości związane z lotniskiem Warszawa-Modlin są rozczarowujące, Ryanair pozostaje zaangażowany w zwiększanie łączności i dostępu do tanich podróży dla polskich konsumentów. Pomimo zmniejszonego o 20% rozkładu lotów w Modlinie Ryanair będzie nadal obsługiwać ponad 290 lotów tygodniowo do/z Modlina, oferując pasażerom bezkonkurencyjny wybór w najniższych cenach podczas rezerwacji zasłużonych ferii zimowych 23/24, podróży do/z Europy do pracy lub odwiedzin przyjaciół i krewnych" - zakończono w informacji.