Ze względów bezpieczeństwa holenderski przewoźnik na razie nie będzie latać nad Azerbejdżanem, poinformowało biuro prasowe KLM. Holenderskie linie odwołały we wtorek pięć lotów z Amsterdamu do Azji. Dotyczy to połączeń do Tajpej, Seulu, Hongkongu oraz Pekinu. Samolot lecący do Tokio, który wyleciał rano ze stolicy Holandii, został zawrócony z trasy i wieczorem wylądował na Schiphol.

„Lufthansa nie obsługuje do odwołania żadnych lotów do i z Azerbejdżanu” – poinformował również niemiecki przewoźnik. Na zaprzestanie lotów nad terytorium Azerbejdżanu zdecydowały się również m.in. kazachskie linie lotnicze Air Astana.

