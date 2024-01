Po przelocie helikopterami z Davos do Zurychu i wejściu na pokład zmodyfikowanego Boeinga 737, Blinken i jego delegacja zostali poinformowani, że samolot uznano za niezdolny do lotu. Poprzednio wykryta usterka - wyciek tlenu - nie mogła zostać usunięta. Z Brukseli awaryjnie przyleciał mniejszy samolot, dzięki któremu szef dyplomacji USA mógł wrócić do domu. Nieco większy problem miało wielu jego doradców i członków grupy prasowej, którzy do Waszyngtonu dotarli dzięki liniom pasażerskim. Samolot, którym korzystał Blinken, to starsza wersja Boeinga 737, oznaczona przez Siły Powietrzne USA jako C40.

Boeing i czarna seria?

Choć awarie samolotów nie są rzadkością, to trzeba przyznać, że przygoda Antony'ego Blinkena miała miejsce w trudnym czasie dla Boeinga. Firma musiała niedawno uziemić wiele swoich samolotów 737 Max 9 po wypadku samolotu Alaska Airlines 5 stycznia br.

Warto przypomnieć, że w latach 2019-2020 doszło do dwóch katastrof samolotów Boeing 737 Max, w wyniku których zginęło łącznie 346 osób. Samoloty te były uziemione na całym świecie przez ponad dwa lata, zanim w końcu zostały dopuszczone do ponownego lotu w 2022 roku.

Co więcej, Boeing ma spore problemy z terminowym dostarczaniem samolotów swoim klientom. W 2023 roku firma miała opóźnienia w dostawach ponad 1 tys. maszyn. Amerykański gigant boryka się również ze wzrostem kosztów produkcji, w tym kosztów materiałów, pracy i energii. To wszystko sprawiło, że Boeing stracił udziały w rynku na rzecz konkurentów, takich jak Airbus, a w 2023 roku odnotował stratę netto w wysokości 1,2 miliarda dolarów.

Nie tylko USA, nie tylko Boeing

Ale okazuje się, że inni przywódcy również miewają nieprzyjemne incydenty samolotowe. We wrześniu 2023 r. kanadyjski premier Justin Trudeau z powodu awarii technicznej samolotu utknął w Indiach po szczycie G20 w Nowym Delhi.

Flota przestarzałych rządowych samolotów Niemiec również doświadczyła serii awarii podczas długich rejsów, co skłoniło do przyspieszonej rezygnacji z samolotów takich jak Airbus A340 i zakupu samolotów nowej generacji A350.