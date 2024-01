Pobity rekord z 2019 roku

Z danych ZRPL wynika, że ruch pasażerski w 2023 roku wyglądał następująco: Kraków – 9,4 mln, Gdańsk – 5,91 mln, Katowice 5,61 mln, Wrocław – 3,89 mln, Warszawa-Modlin – 3,4 mln, Poznań-Ławica – 2,69 mln, Rzeszów-Jasionka – 1,02 mln, Lublin – 399 tys., Bydgoszcz – 366 tys., Łódź – 356 tys. i Olsztyn-Mazury – 142 tys.

Łącznie to 33 187 638 pasażerów. Porównując do wcześniejszego rekordu z 2019 roku, gdy obsłużono 29 712 387 pasażerów, liczba podróżnych w minionym roku wzrosła o 12%. W stosunku do 2022 roku, kiedy obsłużono 26 259 468 pasażerów - to wzrost o 26%.

Podróże nie tylko w okresie wakacyjnym

Z kolei od października do grudnia 2023 r. w lotniskach zrzeszonych w ZRPL obsłużono w ruch pasażerskim aż 7 527 677 mln podróżnych. To o 12% więcej niż we wcześniejszym rekordowym IV kwartale 2019 roku oraz 19% więcej niż w roku 2022.

"Ostatnie miesiące pokazały nam, że pasażerowie chętnie wracają do podróży nie tylko w okresie wakacyjnym. Coraz częściej doceniają bezpieczeństwo i komfort podróżowania drogą lotniczą w celach biznesowych i rodzinnych" - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Ruch pasażerski w IV kwartale 2023 roku to po kolei: Kraków – 2,3 mln, Gdańsk – 1,3 mln, Katowice – 1,1 mln, Wrocław – 871 tys., Warszawa-Modlin – 775 tys., Poznań-Ławica – 549 tys., Rzeszów-Jasionka – 220 tys., Lublin – 78 tys., Bydgoszcz – 81 tys., Łódź – 84 tys. i Olsztyn-Mazury – 29 tys.

Aktualnie ZRPL zrzesza 11 z 14 funkcjonujących lotnisk regionalnych w Polsce.