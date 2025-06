Jak podkreśla Andrzej Kozłowski, w nowej rzeczywistości, rola operatora logistycznego, który nie ma bezpośredniego wpływu na globalne procesy, sprowadza się do jednego kluczowego zadania: aby bardzo szybko i sprawnie reagować. Jak mówi przedstawiciel Rohlig Suus, operator musi stać się prawdziwym partnerem biznesowym dla klientów", aktywnie wychodząc z inicjatywami i proponując konkretne rozwiązania, które pomogą w efektywnej przebudowie łańcuchów dostaw, tak aby towary klientów docierały na czas i w sposób optymalny.

Reklama

Nowy wymiar usług logistycznych

Szybkość reakcji to jednak nie jedyny warunek sukcesu. Niezwykle istotna staje się dywersyfikacja. Jak wyjaśnia członek zarządu Rohlig Suus, operator logistyczny przyszłości musi być zdywersyfikowany w kilku aspektach. Po pierwsze, pod względem rynków, które jest w stanie obsłużyć. Po drugie, pod względem wiedzy i znajomości specyfiki różnych branż, co pozwoli na skuteczną obsługę zróżnicowanych sektorów gospodarki. Wreszcie, kluczowa jest dywersyfikacja portfela usług. Operatorzy muszą działać kompleksowo, oferując pełen zakres usług logistycznych. Obejmuje to zarówno frachty globalne – morskie, lotnicze, kolejowe – jak i kompleksową obsługę logistyczną, w tym magazynowanie, obsługę celna, a także transport drogowy. Ten ostatni, będący podstawą logistyki lądowej w Polsce, musi obejmować zarówno przewozy drobnicowe, jak i całopojazdowe.

Szczególnie w kontekście rozwoju sektora e-commerce, nie można zapominać o usłudze „ostatniej mili", kluczowej w dostawach do odbiorców indywidualnych.

Szlak z Azji i obecność w Ukrainie

Zapytany o rynki zyskujące na znaczeniu, Andrzej Kozłowski wskazuje na rozwój korytarza określanego mianem „Black Banana". To nowy szlak transportowy tworzący się z krajów azjatyckich, głównie z Chin, wiodący przez Azję Centralną (kraje takie jak Kazachstan, Uzbekistan), a następnie przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne. Dalej trasa przebiega przez Turcję, Rumunię lub Bułgarię, które stanowią bramy do Europy. Jak mówi, Rohlig Suus bardzo mocno zainwestował w rozwój tego regionu. Firma jest obecna w Kazachstanie od prawie dwóch lat i przygląda się kolejnym rynkom w Azji Centralnej. Co ciekawe, spółka jest również obecna na Ukrainie. To inwestycja, która wychodzi w przyszłość i ma za zadanie wspomóc odbudowę tego kraju po wojnie.