Od huty szkła do sprzedaży globalnej

Krosno Glass, firma ze stuletnią historią, od kilku lat dynamicznie rozwija swoją sprzedaż w internecie. Jak mówi prezes spółki, Iwona Pik, początki e-commerce w Krośnie sięgają 2018 roku, kiedy to marka rozpoczęła sprzedaż na dziesięciu europejskich rynkach. Trzy lata później dołączyły Stany Zjednoczone i Kanada.

– E-commerce stał się dla nas naturalnym krokiem rozwoju. Dziś mamy ambicję by stanowił 30% naszego biznesu, a Amazon jest jego głównym kanałem. To nie tylko nowoczesne narzędzie, ale też sposób, by być bliżej klienta – zarówno w Polsce, jak i za granicą – podkreśla Pik.

Choć Krosno Glass od dekad obecny jest na rynkach amerykańskim i australijskim, to właśnie dzięki Amazon udało się dotrzeć do nowych klientów w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Globalny marketplace umożliwił łatwiejszy start w krajach, gdzie marka wcześniej była nieznana.

Amazon – most między Polską a światem

Jak tłumaczy Marta Bruske, menadżerka ds. usług handlowych w Amazon.pl, największą siłą serwisu jest zasięg i łatwość skalowania.

– Posiadając jedno konto sprzedawca może dotrzeć do dziesięciu krajów w Europie. Nie trzeba tworzyć własnego sklepu, budować ruchu od zera – klienci już tam są. Amazon to gotowy sklep pełen kupujących, dlatego warto skorzystać z możliwości jakie daje, aby zaprezentować swoją ofertę i zacząć sprzedawać – mówi Bruske.

Amazon stawia również na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładem jest dedykowany sklep Polskie Marki na Amazon.pl – który jest odpowiedzią na lokalne preferencje klientów i ma za zadanie promocję ofert od rodzimych MSP. Z kolei w ramach programu akceleracyjnego nowi sprzedawcy przez pierwsze sześć miesięcy są zwolnieni z prowizji i opłat abonamentowych.

To sposób na obniżenie ryzyka i zachętę dla tych, którzy wciąż wahają się, czy są gotowi na ekspansję zagraniczną.

Jak Amazon pomaga MŚP

Obawy przedsiębiorców często dotyczą barier finansowych, językowych i logistycznych. Amazon reaguje na te wyzwania konkretnymi rozwiązaniami:

Skalowanie sprzedaży w 10 sklepach Amazon za pomocą kilku klinięć – dzieki zaawansowanym narzędziom sprzedawcy z Polscy mogą w łatwy, zautoamtyzowany sposób udostępniać swoje produkty w ramach europejskiej sieci sprzedaży Amazon.

– dzieki zaawansowanym narzędziom sprzedawcy z Polscy mogą w łatwy, zautoamtyzowany sposób udostępniać swoje produkty w ramach europejskiej sieci sprzedaży Amazon. Fulfillment by Amazon (FBA) – firma pr

zejmuje logistykę, w tym: magazynowanie, pakowanie, wysyłkę, obsługę klientów i ewentualnych zwrotów.

Weryfikacja sprzedawców – Amazon dba o wiarygodność marek, eliminując podróbki i nieuczciwych sprzedawców.

– Amazon dba o wiarygodność marek, eliminując podróbki i nieuczciwych sprzedawców. Wsparcie edukacyjne – dzięki materiałom dostępnym na sell.amazon.pl oraz w ramach licznych projektów, np. platformy wiedzy cross-border.pl współtworzonej z Krajową Izbą Gospodarczą.

– W zeszłym roku Amazon zidentyfikował 15 milionów podróbek, zanim jeszcze właściciele marek zdążyli zareagować. To pokazuje skalę i skuteczność ochrony, jaką daje sprzedawcom – podkreśla Bruska.

Wielokanałowość to przyszłość

Czy lepiej postawić na własny sklep internetowy, czy sprzedawać na marketplace’ach? Zdaniem Marty Bruske – nie trzeba wybierać.

– Wielokanałowość to najlepsze rozwiązanie. Marketplace pozwala testować nowe produkty i kierunki ekspansjii, a własny sklep wzmacnia niezależność marki. Te dwa światy powinny się uzupełniać.

Iwona Pik dodaje, że Amazon pomaga nie tylko w sprzedaży, ale i w strategii produktowej. Po analizie danych firma Krosno Glass zdecydowała się rozszerzyć ofertę z 160 do 500 produktów i wejść w segment gifting i home decor, pokazując bardziej ekskluzywny charakter marki.

Polskie marki w natarciu

Dane pokazują, że polscy przedsiębiorcy coraz lepiej radzą sobie w globalnym e-commerce. Według Amazon:

90% polskich MŚP sprzedających w serwisie już eksportuje,

sprzedających w serwisie już eksportuje, 50% z nich pochodzi z mniejszych miejscowości,

pochodzi z mniejszych miejscowości, w 2024 roku polskie firmy sprzedały 35 milionów produktów o łącznej wartości 5,1 miliarda złotych ,

o łącznej wartości , to oznacza 70 sprzedanych produktów na minutę.

– To pokazuje, że polskie firmy mają potencjał globalny. E-commerce przestał być eksperymentem – stał się pełnoprawnym kanałem eksportowym – podsumowuje Bruska.

E-commerce jako nowy standard

Krosno Glass planuje dalej rozwijać sprzedaż online, bo jak mówi prezeska firmy, „nie ma dziś lepszego i tańszego sposobu na sprzedaż niż e-commerce”. Internet nie tylko ułatwia dotarcie do klienta, ale też pozwala opowiadać historię produktu w sposób, którego tradycyjny handel nie umożliwia.

Amazon zaś zapowiada dalsze wsparcie dla polskich marek – i to nie tylko dużych, ale przede wszystkim tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z eksportem.

Polski biznes w internecie dojrzewa i odważnie wychodzi na świat. Amazon stał się dla wielu firm pomostem między lokalnym rynkiem a globalnym klientem. E-commerce nie jest już dodatkiem – to dziś kluczowy kanał sprzedaży, który może stać się motorem rozwoju całej polskiej gospodarki.