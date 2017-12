Choć sieci handlowe zapowiadały walkę o klienta i niepoddawanie się naciskom producentów dążących do podnoszenia cen, przygotowanie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia będzie droższe niż przed rokiem. Za koszyk produktów na wigilijny stół zapłacimy w zależności od marki sklepu od 17 proc. do ponad 30 proc. więcej. Wyjątek stanowią dwie sieci: Lidl oraz Piotr i Paweł. W przypadku tej pierwszej ceny zmalały rok do roku i to o 11 proc. Drugiej – utrzymały się na tym samym poziomie. Co więcej, Piotr i Paweł należy do tych sieci, w których ceny pozostają stabilne już kolejny rok z rzędu.

Droższy koszyk to przede wszystkim efekt podwyżek cen masła, jaj, wyrobów mleczarskich oraz owoców i warzyw. Niemal w każdej sieci zapłacimy za te produkty więcej niż w ubiegłym roku. Przyczyną jest rosnący eksport i dostosowywanie cen do tendencji obowiązujących na światowych rynkach. Producenci nie ukrywają, że podwyżkom sprzyjają też rosnące wynagrodzenia i program „Rodzina 500 plus”, które poprawiają kondycję finansową gospodarstw domowych.

Eksperci zauważają jednak, że sieci mają różne pozycje negocjacyjne w relacji z dostawcami. To sprawia, że koszyk tych samych podstawowych produktów świątecznych ma – zależnie od sklepu – różną wartość. Najtaniej jest w Auchan i Intermarche – w tych marketach nasz koszyk kosztował będzie ok. 90 zł. Na drugim biegunie znalazła się Biedronka oraz Netto, gdzie za produkty na wigilijny stół wydamy ponad 100 zł.

Andrzej Faliński, ekspert handlu detalicznego, doradza, by zakupy robić nie w jednej sieci, a w kilku sklepach. Wówczas można mieć pewność, że zaoszczędzi się najwięcej.