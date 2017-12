Można przypuszczać, że taka sytuacja utrzyma się przez kolejne lata. Prymat Warszawy dotyczący np. wysokości płac nie oznacza jednak, że stołeczne miasto jest najbardziej przyjazne dla nabywców mieszkań. Jeśli weźmiemy pod uwagę takie czynniki jak na przykład jakość powietrza i dostępność metrażu za przeciętne wynagrodzenie, to okaże się, że stolica została wyprzedzona przez inne polskie metropolie.

Dwa największe miasta zniechęcają dostępnością metrażu

Osoby znające realia polskiego rynku nieruchomości doskonale wiedzą, że Warszawa pomimo wysokiego poziomu wynagrodzeń, cechuje się niską dostępnością cenową lokali. Przyczyną jest oczywiście wygórowany koszt zakupu metrażu. Dane GUS-u wskazują, że w 2016 r. połowa lokali sprzedanych na terenie stolicy kosztowała ponad 7346 zł/mkw. (patrz poniższa tabela). Analogiczne wyniki dotyczące innych miast wynosiły:

• Kraków - 6180 zł/mkw.

• Łódź - 3576 zł/mkw.

• Wrocław - 5409 zł/mkw.

• Poznań - 5722 zł/mkw.

• Gdańsk - 5491 zł/mkw.

Ze względu na wysoką medianę cen metrażu z 2016 roku, przeciętny warszawiak pracujący w sektorze przedsiębiorstw, za jedną swoją pensję mógł kupić 0,51 mkw. lokalu mieszkalnego. Niewiele lepszy wynik odnotowano dla Krakowa (0,52 mkw.). Lepiej prezentowały się wartości dotyczące Łodzi (0,77 mkw.), Wrocławia (0,60 mkw.), Poznania (0,62 mkw.) i Gdańska (0,66 mkw.).

Poniższe zestawienie oprócz wysokości wynagrodzeń i dostępności cenowej mieszkań, uwzględnia również średnią stopę bezrobocia rejestrowanego (2016 r.), średnie roczne stężenie najbardziej szkodliwego pyłu PM 2,5 (2016 r.) oraz liczbę stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W żadnej z tych dodatkowych kategorii, Warszawa nie osiągnęła najlepszego wyniku. Pod względem czystości powietrza bezkonkurencyjny był Gdańsk, w którym stężenie szkodliwego pyłu PM 2,5 osiąga poziom prawie trzy razy niższy od krakowskiego. Rekordowo niską stopą bezrobocia rejestrowanego (1,9%), wyróżnił się z kolei Poznań. Pod względem liczby przestępstw na 1000 mieszkańców, najlepiej wypadła Łódź (patrz tabela).

Swoje niezaprzeczalne atuty posiada Gdańsk oraz Poznań

Informacje zaprezentowane w powyższej tabeli, można wykorzystać do stworzenia prostego rankingu. Uwzględnia on dane dotyczące wysokości wynagrodzeń, dostępności metrażu, stopy bezrobocia, stężenia „smogowego” pyłu oraz wskaźnika przestępczości. Wyniki miasta w każdej kategorii zostają proporcjonalnie przeliczone w stosunku do najlepszej wartości (przykład: miasto z najniższą stopą bezrobocia otrzymuje 100 punktów, a miasto z dwukrotnie wyższą stopą bezrobocia proporcjonalnie mniej, czyli 50 punktów). Po zastosowaniu takiego kryterium oceny oraz identycznej wagi dla każdej z analizowanych kategorii, otrzymujemy następujące wyniki punktowe:

1. Gdańsk - 434 punkty na 500 punktów do uzyskania

2. Poznań - 387 punktów na 500 punktów do uzyskania

3. Warszawa - 376 punktów na 500 punktów do uzyskania

4. Łódź - 349 punktów na 500 punktów do uzyskania

5. Wrocław - 339 punktów na 500 punktów do uzyskania

6. Kraków - 315 punktów na 500 punktów do uzyskania

Zaprezentowane powyżej wyniki oczywiście są pochodną subiektywnego doboru kategorii rankingowych oraz zastosowanych wag punktowych. Prosty ranking pokazuje jednak, że dwa największe i „najdroższe” miasta w kraju (Warszawa oraz Kraków), niekoniecznie muszą być najlepszym wyborem dla osoby szukającej miejsca do osiedlenia się na dłużej. Pierwsza pozycja Gdańska to efekt relatywnie wysokich płac (niewiele mniejszych od warszawskich), wysokiej dostępności mieszkań i czystego powietrza. Poznań z kolei zachęca bardzo niskim bezrobociem oraz dostępnością mieszkań, która jest zauważalnie lepsza niż w Warszawie i Krakowie.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl