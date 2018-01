Elemental przedłużył negocjacje ws. przejęcia spółki z Holandii do 1 marca



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Elemental Holding przedłużył do 1 marca br. negocjacje, których przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka. Pierwotnie transakcja miała zostać przeprowadzona do końca ub.r.

"Strony transakcji postanowiły, że przedłużają prowadzenie procesu negocjacyjnego w sprawie transakcji do 1 marca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Jak informował Elemental Holding we wrześniu ub.r., spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, jest na rynku holenderskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz złomu elektroniki, generując przychody na poziomie 16 mln euro rocznie. Spółka zlokalizowana jest w centralnej części Holandii, posiada profesjonalny zakład recyklingu, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia i mielenia odpadów oraz diagnostyki monolitu ceramicznego i frakcji elektronicznych. Sieć zakupowa spółki obejmuje kraje Beneluksu.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)