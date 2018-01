W dzisiejszym wydaniu DGP opisaliśmy, że umocnienie naszej waluty pod koniec roku to nie tylko pokłosie dobrej sytuacji w gospodarce i finansach publicznych. To także efekt działań Ministerstwa Finansów, które za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego zaktywizowało się mocniej na rynku walutowym w ostatnim miesiącu roku. Między innymi dzięki temu pod koniec grudnia 2017 r. za jedno euro płaciliśmy ok. 4,17 zł, podczas gdy rok wcześniej było to blisko 4,40 zł.

- Ministerstwo Finansów co do zasady nie komentuje swojej działalności w zakresie wymiany środków walutowych. Niemniej jednak celem tego typu operacji zawsze jest pozyskanie środków złotowych w ramach procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Są to standardowe operacje dokonywane przez MF od wielu lat – wyjaśnia resort finansów.

Wymianę środków pozyskiwanych z funduszy europejskich, emisji obligacji czy kredytów z międzynarodowych instytucji finansów, MF prowadzi od 2011 r. Od tego czasu na rynku wymieniono ponad 50 mld euro. Aktywność MF mocno spadła od 2016 r. Wówczas sprzedano przez BGK zaledwie 2,2 mld euro przy przy średniej rocznej wartości środków w euro wymienianych na rynku na poziomie 7,2 mld euro we wcześniejszych latach.

Resort finansów nie potwierdza kwoty, jaką wymieniono w 2017 r., ale wskazuje, że była ona zbliżona do tej z 2016 r. Nasi informatorzy mówią o około 3-4 mld euro.

- Dokładna wartość transakcji zawartych w 2017 r. podana zostanie w corocznym komunikacie – informuje MF. Ten zaś pojawi się w maju tego roku. Ministerstwo zwraca też uwagę, że wymiana walut dokonywana bezpośrednio na rynku jest rozłożona w czasie, a wartości poszczególnych transakcji są niewielkie.

- Przykładowo w 2016 r. kwota 2,2 mld euro wymieniona została w ok. 1500 transakcjach rynkowych – podkreśla resort finansów.

Nasze źródła wskazują zaś, że gros ubiegłorocznej wymiany rozpoczęło się pod koniec listopada.

>>> Czytaj też: Rząd sprzedawał waluty pod koniec roku. To jeden z powodów umocnienia złotego