"Niebawem zrealizujemy Indywidualne Konta Mieszkaniowe, trwa proces legislacyjny" - powiedział Adamczyk w trakcie czwartkowej konferencji. Zaznaczył, ze MIB przekonuje Ministerstwo Finansów, aby IKM-y wprowadzić szybko w życie. "Wydatki na mieszkania są wydatkami wręcz niezbędnymi" - zaznaczył Adamczyk.

Program Mieszkanie dla Młodych uruchomiono w 2014 r. Jak wynika z danych BGK, opublikowanych w listopadzie 2017 r., w 2014 r. z programu MdM wykorzystano 34 proc. dofinansowania (207 mln zł), w 2015 r. - 84 proc. (520,7 mln zł), w 2016 r. - 96 proc. (701 mln zł), a w 2017 roku - 99 proc. (740 mln zł).

MIB przypomniało krytyczny wobec programu Mieszkanie dla Młodych raport NIK z sierpnia 2017 r. "NIK zwrócił uwagę, że w programie nie zdecydowano się na wprowadzenie progów dochodowych, warunkujących otrzymanie dofinansowania. W efekcie z dopłat, wbrew założeniom, korzystali także ci, których stać było na mieszkanie nawet bez pomocy państwa" - mówił Szymon Huptyś.

Program Mieszkanie dla Młodych ma zostać zastąpiony nie tylko Indywidualnymi Kontami Mieszkaniowymi, ale także szeroko pojętym programem Mieszkanie plus.

W programie Mieszkanie plus pierwsze rodziny odebrały już przydziały mieszkań. "Pakiet Mieszkanie plus to przede wszystkim niezbędne wsparcie dla stworzenia dostępnego cenowo zasobu mieszkań na wynajem, który obecnie w Polsce praktycznie nie występuje" - mówił Szymon Huptyś.

Spółka BGK Nieruchomości realizuje inwestycje w ramach Mieszkania plus w Jarocinie (tutaj już pierwsze rodziny odebrały przydziały mieszkań) oraz w Białej Podlaskiej, Gdyni, Wałbrzychu, Pruszkowie i Kępnie. Pierwsze mieszkania mają być oddane w 2018 roku.

Krajowy Zasób Nieruchomości do końca 2017 roku podpisał umowy intencyjne z 77 samorządami. W sumie dzięki porozumieniom z gminami może powstać ok. 6 tys. mieszkań w programie Mieszkanie plus. "W lutym-marcu popiszemy konkretne umowy z samorządami na realizację kilkuset mieszkań w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości" - mówił Adamczyk. Pierwsze mieszkania mogą zostać oddane w 2019 roku.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września 2017 roku. Dzięki niej powstał tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

>>> Czytaj też: Przy jakim kursie franka raty kredytów powrócą do początkowego poziomu?