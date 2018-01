Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 20% r: r do 15,61 mln zł w grudniu



Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Przychody spółki CDRL w polskich sklepach wyniosły w grudniu 2017 r. 15,61 mln zł, a w polskim kanale e-commerce 1,49 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 20% i 72% w skali roku, podała spółka.

"Nasza oferta została świetnie przyjęta przez naszych klientów. Efektem tego są bardzo dobre wyniki zanotowane w grudniu, we wszystkich kanałach sprzedaży. Pracujemy nad tym, aby także kolejne kolekcje Coccodrillo podobały się zarówno dzieciom jak i rodzicom" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

W całym 2017 r. spółka zanotowała łącznie 147,08 mln zł przychodów z polskich sklepów, co stanowi wzrost o 7% r/r. Przychody polskiego kanału e-commerce zwiększyły się o 30% r/r i wyniosły 16,43 mln zł, podano także.

"W roku 2017 w skład handlowej grupy wchodziło 505 punktów handlowych. Oznacza to wzrost o 4% w stosunku do roku 2016. Z tego 249 placówek to sklepy w Polsce, 140 jest zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej a 116 - poza nią" - czytamy dalej.

W 2018 r. spółka planuje otwarcia sklepów za granicą i optymalizację krajowych punktów sprzedażowych, podsumowano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)