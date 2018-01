Przedsięwzięcie "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" prowadzone jest przez urząd przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – poinformował Urząd Morski w Szczecinie.

Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie unijne sięga ok. 45 mln zł.

Wykonawcy prac będą musieli zabezpieczyć 3 kilometry brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem przez modernizację ostróg brzegowych i wykonanie sztucznego zasilania brzegu. Z szacunków urzędu wynika, że sztuczne zasilanie w tamtym miejscu pochłonie ok. 410 tys. metrów sześc. materiału piaszczystego.

Zabezpieczyć ok. 1,5 km brzegu morskiego trzeba będzie także pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 metrów wybudowana zostanie kamienna opaska, osiem ostróg oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu. Tam planuje się zużyć ok. 195 tys. metrów sześc. materiału piaszczystego.

Wykonawcą robót budowlanych związanych z usunięciem i budową ostróg oraz budową opaski jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hydrobud Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Wartość zadania to ok. 20 mln zł.

Z kolei wykonawcą prac związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu zostało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Rohde Nielsen A/S z Danii i Hegemann GmbH z Niemiec. Wartość tych prac to ok. 20 mln zł. Inżynierem kontraktu będzie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. ze Szczecina za ok. 421 tys. zł.

Prace mają zostać zakończone do 30 października 2018 r. Wykonawcy będą musieli uwzględnić przerwę w pracach w sezonie letnim od lipca do sierpnia.

Terytorialny zasięg działania Urzędu Morskiego w Szczecinie obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną oraz pas wybrzeża, morskie porty i przystanie, położone od zachodniej granicy państwa do miejscowości Dźwirzyno, która to miejscowość znajduje się już we właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Słupsku. Mieszczą się w tym ok. 82 km brzegu morskiego i ok. 226 km brzegów morskich wód wewnętrznych.

