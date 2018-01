Serinus odzyskał kontrolę nad odwiertem Moftinu-1001



Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Serinusowi Energy udało się w sposób bezpieczny odzyskać kontrolę nad odwiertem gazowym Moftinu-1001, poinformowała spółka. Jak wcześniej informowano, utrata kontroli nad odwiertem nastąpiła w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. o godzinie 01:49 czasu wschodnioeuropejskiego, w trakcie rutynowych działań przygotowujących odwiert Moftinu-1001 do dalszej produkcji. Podczas tej operacji nastąpiło niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon.

"Eksperci w zakresie przywracania kontroli nad odwiertami z Safety Boss pojawili się na miejscu zdarzenia 20 grudnia 2017 r. i od tego czasu usilnie pracowali nad oczyszczaniem miejsca ze zniszczonego wyposażenia wiertni w celu uzyskania niezbędnego dostępu do głowicy odwiertu, co pozwoliło na przeprowadzenie operacji przywracania kontroli. Przedstawiciele rumuńskiego Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Awaryjnych (IGSU) również byli obecni na miejscu zdarzenia i udzielili cennej pomocy, w tym zapewnili sprzęt do pompowania wody i wozy strażackie" - czytamy w komunikacie.

Obecnie spółka zajmie się niezależnym śledztwem w sprawie wypadku i oceną potrzebnej rekonstrukcji odwiertu, aby przygotować odwiert do produkcji, podano także.

"Spółka pozostaje w stałym kontakcie ze swoim agentem ubezpieczeniowym oraz wyznaczonym rzeczoznawcą ubezpieczeniowym odnośnie wypadku, ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych roszczeń" - podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)